Днепр проиграл загребскому Динамо

Умник, а где я переставил местами? Очнись и по существу пиши!

А состоится там?

Интересно, Украина выйдет или нет?

выберут соперника сборной московской области из лднр, абхазию и южной осетии

Помним прогнозы Хея перед боем с Кличко. А после боя ... мизинчик, мизинчик.

Не захотел работать за копейки?

У мужчин веселуха полнейшая, выиграть может кто угодно. У женщин я до начала турнира ставил на Пл...

А гицлі тут що роблять?

Да уж , до победы так близко было .....

На фото команда Михайленко? sport.ua прикалывается, что за фото архивы??