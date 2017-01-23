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Днепр проиграл загребскому Динамо

Команда Михайленко не сумела удержать победный счет

  • 23.01.2017 20:16
  • 926 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

Команда Дмитрия Михайленко провела спарринг на сборах в Турции. Соперником днепрян стал хорватский гранд – «Динамо» Загреб.

«Днепр» забил быстрый гол, но удержать преимущество не сумел, пропустив после этого три безответных мяча.

«Днепр» - «Динамо» (Загреб, Хорватия) - 1:3
Голы: Довбик 9 - Гояк 38, Машаду 53, Павичич 88

«Днепр»: Кучер (Лунин 46), Влад (Чеберячко 46), Адамюк (Полевой 46), Сваток (Кравченко 46), Сафронов (Когут 46), Лунев (Вакулко 46), Нагиев (Хучбаров 76), Чеберко (Лучкевич 46), Кочергин (Кожушко 46), Довбик (Гоменко 46, Хучбаров 76), Баланюк (Лопыренок 46)

Предупреждения: Влад 17, Кравченко 70, Лучкевич 81
Удаления: Кравченко 70

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mao.dz
      mao.dz, 23.01.2017 20:33
    +2
    На фото команда Михайленко? sport.ua прикалывается, что за фото архивы??
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    stopor2016
      stopor2016, 23.01.2017 20:34
    -1
    Да уж , до победы так близко было .....
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