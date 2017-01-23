Днепр проиграл загребскому Динамо

Команда Дмитрия Михайленко провела спарринг на сборах в Турции. Соперником днепрян стал хорватский гранд – «Динамо» Загреб.
«Днепр» забил быстрый гол, но удержать преимущество не сумел, пропустив после этого три безответных мяча.
«Днепр» - «Динамо» (Загреб, Хорватия) - 1:3
Голы: Довбик 9 - Гояк 38, Машаду 53, Павичич 88
«Днепр»: Кучер (Лунин 46), Влад (Чеберячко 46), Адамюк (Полевой 46), Сваток (Кравченко 46), Сафронов (Когут 46), Лунев (Вакулко 46), Нагиев (Хучбаров 76), Чеберко (Лучкевич 46), Кочергин (Кожушко 46), Довбик (Гоменко 46, Хучбаров 76), Баланюк (Лопыренок 46)
Предупреждения: Влад 17, Кравченко 70, Лучкевич 81
Удаления: Кравченко 70
Источник — Sport.ua
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