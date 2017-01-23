Полтава остается в Первой лиге

© ФК Полтава

В минувшую пятницу, 20 января, все спортивные информ-агентства буквально пестрили заголовками: «Полтава снимается с соревнований». Один из самых стабильных клубов первой лиги последних лет - ни с того ни с сего! - решил прекратить выступления в чемпионате, о чем письменно уведомил проводящую соревнования организацию. В адрес Профессиональной футбольной лиги, напомним, поступило письмо за подписью директора ФК «Полтава» Богдана Винницкого, в котором «горожане», ссылаясь на какие-то надуманные причины (как то: клуб реорганизуется, расширяется учебно-тренировочная база), заявляли о своем снятии с турнира...

По данным FootBoom, в тот же день игрокам, находящимся на контрактах, в телефонном режиме сообщили о том, чтобы в понедельник, 23-го, они прибыли в клуб за расчетом и документами. Защитник Сергей Вовкодав, воспитанник полтавского футбола, даже успел получить «свободного», остальным аналогичный статус светил только после выходных.

Каково же было удивление некоторых футболистов, когда, прибыв в оговоренный срок в клуб, вместо документов им сказали... ехать на базу. «Все отменяется, завтра сбор», - такой новостью встретили всех, кто мчался в Полтаву за расчетом и документами.

- К счастью, все нормально, во вторник (24 января. - Прим. авт.) собираемся, приступаем к подготовке к сезону, - подтвердил весть о «воскрешении» «Полтавы» наставник команды Юрий Ярошенко. - Ребята потихоньку съезжаются, возможно, не все успеют к началу сбора, но ничего страшного. Самое главное - будем играть.

Отметим, что по плану выход из отпуска у «горожан» был намечен на 20 января.

Источник — Footboom

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