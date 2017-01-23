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Молодежные команды Днепра и Ворсклы расписали мировую

Матч закончился со счетом 1:1

  • 23.01.2017 18:40
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Молодежные команды Днепра и Ворсклы расписали мировую

Спустя всего лишь два дня после поединка с «Александрией» молодежная команда «Днепра» провела очередной конторольный матч, соперником в котором выступила полтавская «Ворскола».

Поначалу сценарий игры был словно под копирку похож на спарринг пятидневной давности с харьковским «Гелиосом». Тогда днепряне пропустили уже на 6-й минуте, а сегодня — и вовсе на 120 секунд раньше. Иван Пономаренко здорово отразил удар с близкого расстояния, но был аюсолютно бессилен против добивания игрока, находящегося в Полтаве на просмотре.

Игра в первой половине встречи у подопечных Александра Поклонского абсолютно не клеилась. Достаточно сказать, что за всю первую сорокапятиминутку хозяева поля нанесли лишь два удара по воротам соперника, и оба они были заблокированы защитниками бело-зеленых. Впереди же ворскляне действовали гораздо острее нашей команды, и не один раз были близки к комфортному перевесу. Дважды Иван Пономаренко отражал удары ногой выскакивавших с ним тет-а-тет с сопернников, а в одном из эпизодов дважды кряду спасал «Днепр» после «выстрелов» с близкого расстояния.

А вот вторая сорокапятиминутка удалась нашей команде уже в гораздо более высокой степени. Уже на 55-й минуте Артем Джумига сам себе создал момент, отобрав мяч у соперника перед штрафной «Ворсклы», продвинулся немного вперед и сравнял счет четким ударом в дальний угол ворот.

Увы, одержать вторую волевую победу за неделю днепрянам не удалось, хотя они были и близки к этому. Оба раза за голову хватался Олег Ильин. В первом случае он не сумел пробить голкипера ударом с близкого расстояния после отличной диагональной передачи Александра Беляева. А во втором, уже перед самым финальным свистком, стойка ворот «Ворсклы» отразила мяч после удара головой в дальний угол Ивана Михайленко, после чего Ильин рванулся на добивание, но свою команду спас распластавшийся в шпагате защитник.

Однако и «Ворскла» была вправе сетовать на невезение. Между моментами Ильина метров с восьми с ходу после фланговой передачи бил форвард ворсклян, однако Денис Шелихов выдал просто суперсейв, ухитрившись перевести мяч из верхнего угла через перекладину.

«Днепр» (U-21) - «Ворскла» (U-21) – 1:1
«Днепр» (U-21): Пономаренко Иван (Шелихов Денис, 46), — Бондарь Дмитрий (Бартулович Младен, 46 ), Палюх Сергей (Войтиховский Максим, 85), Семенов Дмитрий (Шаповалов Святослав, 46), Демьяновский Кирилл (Михайленко Иван, 62), — Войтиховский Максим (Джумига Артем, 46), Вергун Дмитрий (Демьяновский Кирилл, 79), Будняк Иван (Дорошенко Арсений, 56), Ильин Олег, Костышин Денис (Будняк Иван,76), — Михайленко Иван (Беляев Александр, 46).

Голы: 0:1 игрок на просмотре (4), 1:1 Джумига (55).

Источник — ФК Днепр

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