Черноморец должен Заре часть выручки за билеты на матч против МЮ

© ФК Заря. Сергей Рафаилов

Одесский «Черноморец» не отдает «Заре» выручку за билеты с домашнего матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов.

«Есть договор между ФК «Заря» и ФК «Черноморец», где все прописано. Финансовая часть — аренда стадиона и коммунальные затраты. Что касается доходов, то 8% отдавалось организации, занимавшейся продажей билетов. Остальные средства делились не равными, но пропорциональными частями между ФК «Заря» и ФК «Черноморец», — сказал Рафаилов.

«Но если после матчей с Фенербахче и Фейеноордом Черноморец перечислил нам положенные суммы, то после игры с «Манчестер Юнайтед» без каких-либо объяснений одесситы этого не сделали. Поэтому сегодня Черноморец должен «Заре» определенную сумму денег. Мы уже подготовили все документы, и будем обращаться в суд», — добавил генеральный директор «Зари»

Генеральный директор «Черноморца» Сергею Керницкий подтвердил факт наличия догла и осведомление о готовящемся иске «Зари» против «Черноморца». Но отказался давать комментарии по этому вопросу до тех пор, пока дело не дойдет до суда.

Приблизительная сумма долга составляет 7 миллионов гривен.

Напомним, летом «Заре» отказали в проведении матчей на НСК «Олимпийском» в Киеве, из-за чего луганскому клубу пришлось срочно искать другой стадион. В итоге «Заря» провела 3 домашних матча группы ЛЕ в Одессе.

Источник — Sportarena

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