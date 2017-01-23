Кристал Пэлас ведет переговоры о трансфере Аанхольта

Поиск замены для Папе Суаре, травмированного в результате страшного ДТП, был прироитетом для тренера Пэласа Сэма Эллардайса во время текущего транфсерного окна. Он не смог достичь успеха в переговорах с некоторыми топ-игроками, однако источники ESPN сообщают, что имеется ощутимый прогресс в обсуждении трансфера защитника Сандерленда и бывшего игрока Челси - Патрика ван Аанхольта.

Конечно же Сандерленду не хотелось бы терять 26-летнего защитника, особенно передавать его своему непосредственному конкуренту по Лиге, однако Дэвид Мойес признает, что ему необходимы средства для зарплаты топовым игрокам клуба, а также для собственных трансферов в этом месяце.

Источники сообщают, что в данный момент клубы обсуждают конкретную сумму трансфера. Кристал Пэлас готов заплатить 12 миллионов фунтов за голландца.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.