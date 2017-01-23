© olimpik.com.ua. Андрей Богданов

В заключительном матче группового этапа Мемориала Макарова «Олимпик» встречался с представителем первой лиги – «Колосом» из Ковалевки. Турнирная ситуация заставляла дончан играть только на победу, но тренерский штаб не стал зацикливаться на результате и продолжил просмотр потенциальных новичков. Состав команды принял экспериментальный вид, особенно во втором тайме. К тому же, команда играла на фоне нагрузок, которые получила на тренировке днем ранее.

В первом тайме «олимпийцы» полностью контролировали ход игры и ничего не позволяли сопернику. Дончане не уступали в единоборствах, старались играть широко и использовать скорость вингеров – Сергийчука и Шестакова. А те при первой возможности шли на обострение, создавая моменты для партнеров. В одном из эпизодов мог забивать Поступаленко, но его удар отразил вратарь.

Стоит отметить, что матч получился жестким, соперники не жалели друг друга, что в итоге вылилось в серьезные травмы. Богданову даже пришлось вызвать «скорую» – хавбек получил рассечение щеки после отмашки оппонента. А заменивший его Доронин во втором тайме травмировал колено. Степень серьезности повреждения Владимира станет известна лишь после обследования. Также в лазарете «олимпийцев» находятся Ярослав Олейник и Виталий Федорив, которые получили небольшие повреждения в предыдущих матчах.

Ближе к перерыву «Олимпик» выдал отличный отрезок, в ходе которого создал ряд моментов. Но если Матяжу не хватило точности, то Эмерсон забил. Сергийчук заработал штрафной на правом фланге, дончане быстро разыграли мяч и выполнили подачу в штрафную, где Владис оказался самым расторопным.

Но, к сожалению, на перерыв команда Санжара ушла при ничейном счете. Форвард «Колоса» заработал пенальти, который уверенно реализовал Поздеев.

Во втором тайме состав «Олимпика» изменился, тренерский штаб задействовал потенциальных новичков, из-за чего донецкая команда потеряла в целостности и сыгранности. А тут еще и «Колос» использовал стандарт - Поздеев откликнулся на подачу с углового и вывел ковалевцев вперед.

Но «Олимпик» не пал духом, команда продолжила идти вперед и старалась создавать моменты. Был шанс у Бохашвили, классно пробивали Немчанинов и Гошкодеря, но каждый раз на высоте оказывался голкипер «Колоса» Яшков.

А в концовке встречи «Олимпик» все же сравнял счет. Хомутов запустил по флангу Вовкодава, Сергей сделал подачу на Гошкодерю, но удар хавбека отразил вратарь. А вот с добиванием от Шестакова ему справиться не удалось - 2:2.

После этого «олимпийцы» продолжили идти вперед, но вырвать победу им так и не удалось. В итоге, ничья, которая не позволяет дончанам выйти в четвертьфинал Мемориала Макарова. Впереди у команды серия тренировок, а уже в начале февраля «Олимпик» отправится на сбор в Турцию.

ФК «Олимпик» (Донецк) – ФК «Колос» (Ковалевка) – 2:2 (1:1)

Голы: Эмерсон (39), Шестаков (85) – Поздеев (45+1), Лисицкий (55).

«Олимпик»: Махарадзе, Немчанинов, Эмерсон (Эдгарас, 46), Гришко, Парцвания, Богданов (Доронин, 30), Брикнер (Гошкодеря, 46), Поступаленко (Хомутов, 46), Шестаков, Сергийчук, Матяж (Палагнюк, 46)

Главный тренер: Роман Санжар

«Колос»: Яшков, Гаврилюк, Лисицкий, Семенко, Поздеев, Задоя, Коровиков, Гавриш, Морозко, Бондаренко, Литвиненко

Главный тренер: Руслан Костышин

Источник — ФК Олимпик

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