Динамо и Шахтер попали в топ-30 клубов за всю историю Лиги чемпионов

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Василий Кравец посетил матч Луго 17:59 — Дима Маренцев Василий Русланович Кравец 19 летний игрок Карпат а не 27 летний игрок Артём Анатольевич Кравец и...

ОФИЦИАЛЬНО: Анджело Качавенда – игрок Зари 17:31 — Куда там наших? Они же меньше европейских топ-клубов и не рассматривают. А сыграет пару матчей - ...