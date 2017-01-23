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Динамо и Шахтер попали в топ-30 клубов за всю историю Лиги чемпионов

Киевляне занимают 21 позицию в рейтинге, «горняки» - 26

  • 23.01.2017 17:10
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Динамо и Шахтер попали в топ-30 клубов за всю историю Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал сводную турнирную таблицу за всю историю Лиги чемпионов.

Самым успешным клубом в истории Кубка европейских чемпионов является «Реал» (319 очков), на втором месте «Барселона» (314 очков), на третьем – «Бавария» (284 очка).

Лучшим из украинских клубов является киевское «Динамо» - 21 место (85 очков). На 26 позиции расположился «Шахтер» с 65 очками.

Источник — УЕФА

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