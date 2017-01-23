Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Туниса

Полузащитник катарской «Лехвии» и сборной Туниса Юссеф Мсакни может стать игроком киевского «Динамо».
Сообщается, что 26-летний вингер хочет перебраться в один из европейских чемпионатов. Конкурентом «Динамо» в борьбе за Мсакни является французский «Лилль».
Трансфермаркет оценивает стоимость тунисца в 3,2 миллиона евро.
Сейчас Юссеф Мсакни выступает на Кубке африканских наций, который проходит в Габоне. В первых двух матчах турнира он выходил в стартовом составе своей национальной сборной.
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