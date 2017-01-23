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Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Туниса

Юссеф Мсакни выявил желание покинуть катарский клуб «Лехвия»

  • 23.01.2017 16:50
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alchetron.com. Юссеф Мсакни
© alchetron.com. Юссеф Мсакни

Полузащитник катарской «Лехвии» и сборной Туниса Юссеф Мсакни может стать игроком киевского «Динамо».

Сообщается, что 26-летний вингер хочет перебраться в один из европейских чемпионатов. Конкурентом «Динамо» в борьбе за Мсакни является французский «Лилль».

Трансфермаркет оценивает стоимость тунисца в 3,2 миллиона евро.

Сейчас Юссеф Мсакни выступает на Кубке африканских наций, который проходит в Габоне. В первых двух матчах турнира он выходил в стартовом составе своей национальной сборной.

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