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Василий Кравец посетил матч Луго

Украинский футболист в скором времени может стать игроком испанского клуба

  • 23.01.2017 16:29
  • 781 просмотров
  • 2 комментария
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elprogreso.galiciae.com
© elprogreso.galiciae.com

Защитник львовских «Карпат» Василий Кравец был замечен на матче испанской Сегунды «Луго» - «Химнастик» (2:3).

Вместе со своим агентом Олегом Смалийчуком, украинский футболист находился в ложе стадиона с президентом клуба Тино Сакесом.

Ранее сообщалось, что Кравец может перейти в «Луго» на правах аренды.

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 23.01.2017 16:58
    -2
    Невже у Луго більше грошей ніж в ДК?..
    Ссылка
    Дима Маренцев
    online
      Дима Маренцев, 23.01.2017 17:59
    0
    M-E-S-S-E-R, 23.01.2017 16:58
    Невже у Луго більше грошей ніж в ДК?..
    Василий Русланович Кравец 19 летний игрок Карпат а не 27 летний игрок Артём Анатольевич Кравец играющий за Гранаду на правах аренды
    Ссылка
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