Василий Кравец посетил матч Луго

Защитник львовских «Карпат» Василий Кравец был замечен на матче испанской Сегунды «Луго» - «Химнастик» (2:3).
Вместе со своим агентом Олегом Смалийчуком, украинский футболист находился в ложе стадиона с президентом клуба Тино Сакесом.
Ранее сообщалось, что Кравец может перейти в «Луго» на правах аренды.
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