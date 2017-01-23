Эрик Бикфалви подписал контракт с Уралом

© ФК Урал. Эрик Бикфалви

Полузащитник сборной Румынии Эрик Бикфалви стал игроком «Урала». Соглашение рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

Игрок уже присоединился к российскому клубу на Кипре.

Летом прошлого года экс-полузащитник «Волыни» перешел в «Томь», в составе которой и провел первую часть нынешнего сезона.

Источник — ФК Урал Екатеринбург

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