Эрик Бикфалви подписал контракт с Уралом

Полузащитник сборной Румынии Эрик Бикфалви стал игроком «Урала». Соглашение рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.
Игрок уже присоединился к российскому клубу на Кипре.
Летом прошлого года экс-полузащитник «Волыни» перешел в «Томь», в составе которой и провел первую часть нынешнего сезона.
Источник — ФК Урал Екатеринбург
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