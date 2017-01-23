© tottenhamhotspur.com. Деле Алли, Сон Хын Мин и Дэнни Роуз

Сенсационная победа «Суонси» на «Энфилде»

Как бороться за чемпионство, если команда нестабильна в матчах с середняками и даже аутсайдерами? Этим вопросом должен задаваться Юрген Клопп, в особенности после первого домашнего поражения в сезоне от борющегося за выживание «Суонси». В то время как «Челси» таких команд регулярно побеждает, «Ливерпуль» - часто теряет очки. А впрочем, теперь мерсисайдской команде нечего смотреть на «Челси». Разница между командами в десять очков уж слишком велика, пора менять турнирные приоритеты «красным» и смотреть в сторону своих конкурентов.

Поединок с «Суонси» был ужасен для команды Юргена Клоппа, однозначно худший в сезоне. «Ливерпуль» был не похож на себя: мало что получалось в атаке, да и вообще игра не шла, зато уже привычно «чудила» оборона. С такой безобразной защитой, которая уже систематически ошибается, пора что-то делать, ведь постоянные провалы далеко не всегда позволяют команде выигрывать там, где она просто обязана это делать.

«Лебеди» повергли в шок «Энфилд», когда в самом дебюте второго тайма Фернандо Льоренте дважды заставил Симона Миньоле вынимать мяч из сетки собственных ворот. Причем, любопытно, что испанец, до этого забивший 6 мячей в родных стенах, забил первые мячи в сезоне на выезде. Стоит отметить, что «Ливерпулю» много времени на раскачку не понадобилось и с интервалом в 14 минут достаточно быстро хозяева восстановили статус-кво усилиями Роберто Фирмино, оформившего дубль.

И, казалось, своего «красные» уже едва ли упустят, но вместо этого пропустили еще один гол на контратаке. Гильфи Сигурдссон принес Полу Клементу первую победу на должности наставника валлийской команды. А команда Юргена Клоппа потерпела первое домашнее поражение в сезоне и уже не живет чемпионскими надеждами.

«Ливерпуль» – «Суонси» 2:3 (ВИДЕО)

Голы: Фирмино, 55, 69 – Льоренте, 48, 52, Сигурдссон, 74

«Ливерпуль»: Миньоле — Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер – Вейналдум (Матип, 90+5), Хендерсон, Джан (Ориги, 70) — Лаллана, Коутиньо (Старридж, 57), Фирмино

«Суонси»: Фабиански – Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон (Ранхель, 79) — Фер (Фултон, 90+4), Корк, Кэрролл — Раутледж, Сигурдссон, Льоренте (Бастон, 85)

Предупреждения: Клаван — Фер

Бомбардирский рекорд Руни

Уэйн Руни не только спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в Сток-он-Тренте, но и установил новый рекорд клуба по числу голов. 31-летний форвард опередил легендарного Бобби Чарльтона, чей рекорд (249 голов) продержался более 40 лет, и забил 250-й гол во всех турнирах в составе «красных дьяволов».

Сам же поединок складывался не лучшим образом для команды Жозе Моуриньо. МЮ пропустил несколько нелогичный гол в первом тайме, поскольку имел ощутимое преимущество в игре. Доминировали «манкунианцы» и на протяжении всего второго тайма, да вот уйти от поражения смогли лишь в компенсированное время благодаря роскошному голу со штрафного от Уэйна Руни, проявившим себя в роли джокера.

«Сток Сити» – «Манчестер Юнайтед» 1:1 (ВИДЕО)

Голы: Мата, 19 (аг) — Руни, 90+4

«Сток Сити»: Грант — Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс — Уилан, Адам (Афеллай, 63) – Шакири (Нгой, 73), Аллен, Арнаутович (Имбула, 88) — Крауч

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Джонс, Блинд – Феллаини (Рэшфорд, 56), Эррера, Погба – Мата (Руни, 67), Мхитарян (Лингард, 73), Ибрагимович

Предупреждения: Арнаутович, Грант, Питерс, Аллен

«Тоттенхэм» чудом спасается от поражения на «Этихад»

Если в футболе и бывает высшая степень несправедливости, то в матче «Ман Сити» - «Тоттенхэм» было нечто подобное. Имея тотальное преимущество по ходу встречи, команда Хосепа Гвардиолы умудрилась потерять очки, ведя в счете с разницей в два мяча. А «шпорам» хватило всего двух ударов в створ чужих ворот, чтобы забить два мяча. Феноменально! Такой бешеной удачи для одних, а для других – огромного невезения, давно не припомню.

А ведь самое интересное, что «Манчестер Сити» действительно был хорош и показывал очень качественную игру, в отличие от последних поединков. Не реализовав несколько выгодных моментов в первом тайме, «горожане» на старте второго тайма ошарашили лондонскую команду, забив два гола усилиями Лероя Сане и Кевина Де Брюйне. Две непозволительно грубейшие ошибки допустил Уго Льорис, который в первые 45 минут матча был лучшим в составе обеих команд, показывая чудеса реакции.

И вот здесь стоило бы дожать команду Маурисио Почеттино, но вместо этого «Сити» довольно быстро пропустил от Деле Алли, который замкнул головой отличную передачу Кайла Уокера, забив 8-й гол в последних 6 поединках чемпионата. Затем был отличный момент у Рахима Стерлинга, чтобы снять все вопросы о победителе матча, но 22-летний вингер не реализовал выход один на один. Ему, правда, это помешал сделать Кайл Уокер, придержавший Рахима за футболку, однако Стерлингу не хватило опыта в эпизоде, где просто стоило упасть и заработать пенальти.

Не забиваешь ты – забьют тебе. Это футбольное правило и сработало за 13 минут до конца основного времени матча, когда Сон Хын Мин точным ударом из пределов штрафной отправив мяч в дальний угол, чем помог своей команде совершить яркий камбэк. Более того, в момент голевой передачи Харри Кейн находился в офсайде.

Безусловно, к Андре Марринеру есть достаточно вопросов по матчу, и в совокупности с ошибками арбитра «Ман Сити» совсем не по делу потерял очки. Но с другой стороны, «горожане» сами виноваты, ведь то преимущество, которое у них было в игре, необходимо было доводить до победного конца.

Таким образом, показав далеко не лучшую свою игру «Тоттенхэм» прервал победную серию, но продлил беспроигрышную до 7 матчей, а «Сити», потеряв очки во второй встрече подряд, остался на пятое месте, проигрывая теперь «Челси» (о чемпионстве может забыть уже и Хосеп Гвардиола) 12 очков.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 2:2 (ВИДЕО)

Голы: Сане, 49, Де Брюйне, 54 – Алли, 58, Сон Мин, 77

«Манчестер Сити»: Браво — Сабалета, Отаменди, Коларов, Клиши (Стоунз, 84) — Туре – Стерлинг (Жезус, 82), Сильва (Делф, 90), Де Брюйне, Сане — Агуэро

«Тоттенхэм»: Льорис — Дайер, Альдервейрельд (Уинкс, 65), Виммер (Сон Мин, 46) — Уокер, Ваньяма, Дембеле (Сиссоко, 78), Роуз — Эриксен, Алли — Кейн

Предупреждения: Коларов, Отаменди – Виммер, Дайер, Алли, Ваньяма

Драма со скандалом на «Эмирейтс»

Как и ожидалось, непростой получилась для «Арсенала» домашняя встреча с неуступчивым «Бернли». Правда, команда Арсена Венгера исключительно по своей вине позволила «бордовым» на что-то претендовать в этом поединке. Не сумев пробить эшелонированные редуты соперника в первом тайме, «Арсенал» добился своего в первой половине второго тайма.

После навеса Месута Езила с углового другой немец Шкодран Мустафи выпрыгнул выше всех и красивым ударом поразил дальний угол. Думалось, что лондонцы на этом не остановятся и еще как минимум однажды забьют. Но все планы команды испортил Гранит Джака, получивший прямую красную карточку в середине второго тайма. Разумеется, «Бернли» всерьез активизировался и создал давление у чужих ворот, следствием чего стал реализованный уже в компенсированное время пенальти Эндри Грэем.

Ничья? Она была очень близка, однако Джонатан Мосс вмешался в результат матча, ошибочно назначив на 97-й минуте пенальти в ворота Томаса Хитона. Ошибка состояла в том, что Лоран Косельни, против которого грубо сыграл Бен Ми, находился в момент передачи в очевидном офсайде. Но арбитр этого не заметил или не захотел заметить, уже не суть важно. Алексис Санчес хладнокровно исполнил приговор и помог своей команде одержать волевую победу, которая позволила «канонирам» подняться на второе место.

«Арсенал» – «Бернли» 2:1 (ВИДЕО)

Голы: Мустафи, 59, Санчес, 90+8 (с пенальти) – Грэй, 90+3 (с пенальти)

«Арсенал»: Чех — Паулиста, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмси, Джака — Ивоби (Коклен, 69), Езил (Бельерин, 89), Санчес – Жиру (Уэлбек, 87)

«Бернли»: Хитон — Лоутон, Кин, Ми, Уорд — Бойд, Марни (Тарковски, 76), Хендрик (Бартон, 73), Дефур (Воукс, 77) — Грэй, Барнс

Предупреждения: Мустафи — Лоутон, Марни

Удаление: Джака, 66

Результативное возвращение Косты

Вернувшись на поле после конфликта с Антонио Конте, Диего Коста поучаствовал в домашней победе «синих» над «Халл Сити». Испанец забил первый гол в поединке, доведя общее количество своих голов в этом сезоне в АПЛ до 15. Еще одним голом в концовке отчетной встречи отличился Гари Кэхилл.

В итоге лондонская команда добыла уверенную победу на классе, затратив ровно столько сил, сколько было необходимо для победы. А главное для «Челси», что все конкуренты, кроме «Арсенала» в этом туре потеряли очки. Например, тот же «Ливерпуль» «аристократы» опережают уже на 10 очков, а «Ман Сити» - и вовсе на 12. А сыграно ведь всего 22 тура. Страшно даже подумать, что будет дальше, если команда Антонио Конте продолжит со столь завидной стабильностью всех побеждать?

«Челси» - «Халл Сити» 2:0 (ВИДЕО)

Голы: Коста, 45+7, Кэхилл, 81

«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Мозес, Канте, Матич, Алонсо — Педро (Виллиан, 71), Азар (Фабрегас, 71), Коста (Батшуайи, 87)

«Халл Сити»: Якупович — Магуайр, Доусон, Дэвис (Ньяссе, 59) — Элабделлауи, Хаддлстоун, Мэйсон (Мейлер, 21), Робертсон — Эвандро, Клукас — А. Эрнандес, Диоманде, 75)

Предупреждения: Канте — Доусон, Дэвис, Робертсон

Все результаты 22-го тура:

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Источник — Sport.ua

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