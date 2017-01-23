ОФИЦИАЛЬНО: Александер Исак — игрок дортмундской Боруссии

Дортмундская «Боруссия» подписала трудовое соглашения с юным шведским дарованием Александером Исаком. Контракт рассчитан на 5 с половиной лет.
До этого, 17-летний форвард выступал в чемпионате Швеции за АИК, где в первом же сезоне сумел забить 10 голов в 24 матчах.
Финансовые детали сделки не разглашаются.
Источник — ФК Боруссия Дортмунд
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.