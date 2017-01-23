ОФИЦИАЛЬНО: Александер Исак — игрок дортмундской Боруссии

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Дортмундская «Боруссия» подписала трудовое соглашения с юным шведским дарованием Александером Исаком. Контракт рассчитан на 5 с половиной лет.

До этого, 17-летний форвард выступал в чемпионате Швеции за АИК, где в первом же сезоне сумел забить 10 голов в 24 матчах.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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