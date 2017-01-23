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Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Выбрал Черноморец без размышлений»

Украинского футболиста в одесском клубе все устраивает

  • 23.01.2017 14:52
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ФК Черноморец. Александр Андриевский
© ФК Черноморец. Александр Андриевский

Хавбек Александр Андриевский вернулся в «Черноморец». В первой части текущего сезона футболист выступал за команду «моряков» на правах аренды. Срок соглашения подошел к концу, и в середине января наш клуб заключил новый арендный контракт с ФК «Динамо» (Киев). Теперь Александр будет играть за «Черноморец» до июня 2017 года.

— Александр, в первом же тренировочном матче после оформления нового соглашения с «Черноморцем» ты забил редкий по исполнению гол в ворота МФК «Николаев». Ранее доводилось отличаться ударами от лицевой линии?
— На профессиональном уровне еще нет. Со штрафных ударов забивал, но таким образом не приходилось поражать цель. Арбитр назначил «стандарт» почти возле углового флага. У мяча мы были вдвоем с Мусолитиным. У нас так принято в команде — присутствие двух человек при исполнении штрафных и угловых слегка запутывает соперника. Вратарь занял позицию по центру ворот, и я подумал, что если закрутить мяч в ближний угол, то, учитывая скользкое поле, голкиперу будет тяжело перестроиться. Так и получилось .

— Играть на промерзшем газоне было очень тяжело?
— Из-за затвердевшего грунта нам пришлось выйти в обуви без шипов. Было скользко, но, если честно, то доводилось играть и на худших полях. Учитывая погоду этот газон еще вполне пристойного качества.

— Что делал во время зимнего отпуска?
— Провел его в Киеве с семьей, никуда не уезжал. Часто играл с друзьями в мини-футбол в манеже, который недалеко от моего дома.

— Когда появилась ясность в вопросе продолжения твоей игровой карьеры?
— После Нового года состоялся разговор с главным тренером «Динамо» Сергеем Ребровым. Было принято решение, что я вновь уйду в аренду.

— Выбор клуба для перехода был за тобой?
— Да, «Динамо» предоставило мне возможность самому определиться. Я без особых размышлений выбрал «Черноморец». Кстати, непонятно откуда в прессе появилась информация о ФК «Александрия». Из этой команды со мной никто не общался. Я провел в Одессе полгода, меня все устраивает в «Черноморце»: и коллектив, и условия для работы, и тренировочная база.

— Какие перед собой ставишь цели на второе полугодие в нашем клубе?
— Перед нами стоит общая задача: побеждать в каждом матче и попасть в шестерку лучших по итогам первого этапа чемпионата. Лично для себя — быть максимально эффективным для «Черноморца», забивать мячи и отдавать голевые передачи.

— Как прошла первая неделя подготовки?
— Мы работали, в основном, в двухразовом режиме тренировок. Обычно вечернии занятия посвящались «физике», упражнениям без мячей. Нелегко, но это крайне необходимо для закладки фундамента готовности. В Турции, я думаю, будет полегче. Там и погода получше, плюс больше станем работать с мячами.

Источник — ФК Черноморец

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