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ОФИЦИАЛЬНО: Фаворов перешел из Звезды в датский Вайле

Украинский футболист будет защищать цвета своего нового клуба на правах аренды

  • 23.01.2017 14:35
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Sport.ua. Артем Фаворов
© Sport.ua. Артем Фаворов

Данський ФК «Вайле» орендував півзахисника кропивницької «Зірки» Артем Фаворова. Термін орендної угоди дійсний до 30 червня 2017 року.

ФК «Вайле» – представник данського першого дивізіону. Нині команда посідає дев’яте місце з дванадцяти команд. Хоча, варто відзначити, що турнірна таблиця першого данського дивізіону дуже щільна. Від першого місця «Вайле» відділяє всього шість очок, тож команду чекає боротьба за вихід до елітного дивізіону. В другому за силою датському дивізіоні напряму підвищується одна команда, а ще дві будуть грати перехідні ігри.

Артем Фаворов приєднався до «Зірки»у вересні 2016 року. За цей час у футболці «Зірки» провів 12 поєдинків, забив 3 голи.

Источник — ФК Звезда

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