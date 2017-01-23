ОФИЦИАЛЬНО: Фаворов перешел из Звезды в датский Вайле

© Sport.ua. Артем Фаворов

Данський ФК «Вайле» орендував півзахисника кропивницької «Зірки» Артем Фаворова. Термін орендної угоди дійсний до 30 червня 2017 року.

ФК «Вайле» – представник данського першого дивізіону. Нині команда посідає дев’яте місце з дванадцяти команд. Хоча, варто відзначити, що турнірна таблиця першого данського дивізіону дуже щільна. Від першого місця «Вайле» відділяє всього шість очок, тож команду чекає боротьба за вихід до елітного дивізіону. В другому за силою датському дивізіоні напряму підвищується одна команда, а ще дві будуть грати перехідні ігри.

Артем Фаворов приєднався до «Зірки»у вересні 2016 року. За цей час у футболці «Зірки» провів 12 поєдинків, забив 3 голи.

Источник — ФК Звезда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.