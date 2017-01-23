Каменюка присоединился к Заре

Сегодня луганская «Заря» завершила свой первый втягивающий сбор в Запорожье. Перед утренней тренировкой к команде присоединился капитан Никита Каменюка. До недавнего времени Никита был на контрольном обследовании в клинике в Италии, где ранее ему сделали операцию и теперь вернулся назад в Запорожье.
К полноценному рабочему процессу в общей группе капитану приступать ещё рано, поэтому Никита сосредоточился на работе исключительно в тренажёрном зале под присмотром реабилитологов.
Защитник отправится вместе с командой на сборы в Турцию, где продолжит работать и восстанавливаться под наблюдением специалистов.
«Я проходил контрольное обследование. На данный момент идёт плановый процесс восстановления. Работаю сейчас в тренажёрном зале. Доктора в Италии, сделав контрольные снимки, сказали, что процесс восстановления идёт нормально. Теперь нужно время. Всё зависит от организма.
Моё настроение сейчас хорошее. Буду работать вместе с командой в Турции под присмотром наших врачей. Думаю, всё будет хорошо», - отметил Никита Каменюка.
Источник — ФК Заря
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