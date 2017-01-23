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Каменюка присоединился к Заре

Капитан луганского клуба продолжает восстанавливаться после травмы

  • 23.01.2017 14:33
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ФК Заря. Никита Каменюка
© ФК Заря. Никита Каменюка

Сегодня луганская «Заря» завершила свой первый втягивающий сбор в Запорожье. Перед утренней тренировкой к команде присоединился капитан Никита Каменюка. До недавнего времени Никита был на контрольном обследовании в клинике в Италии, где ранее ему сделали операцию и теперь вернулся назад в Запорожье.

К полноценному рабочему процессу в общей группе капитану приступать ещё рано, поэтому Никита сосредоточился на работе исключительно в тренажёрном зале под присмотром реабилитологов.

Защитник отправится вместе с командой на сборы в Турцию, где продолжит работать и восстанавливаться под наблюдением специалистов.

«Я проходил контрольное обследование. На данный момент идёт плановый процесс восстановления. Работаю сейчас в тренажёрном зале. Доктора в Италии, сделав контрольные снимки, сказали, что процесс восстановления идёт нормально. Теперь нужно время. Всё зависит от организма.

Моё настроение сейчас хорошее. Буду работать вместе с командой в Турции под присмотром наших врачей. Думаю, всё будет хорошо», - отметил Никита Каменюка. 

Источник — ФК Заря

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