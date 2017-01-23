Александрия минимально обыграла Славию на сборах в Турции

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«Олександрія» провела другий спаринг на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Суперником української команди був болгарський клуб «Славія».

Вже на перших хвилинах зустрічі «Олександрія» мала шанс відкрити рахунок, але Микицей не влучив у ворота після подачі з кутового. Хороші нагоди для взяття воріт мали: Козак, Грицук, але свої шанси теж не використали. Проте, відкрити рахунок зумів Запорожан, який після пасу Грицука опинився у вигідній позиції і потужним ударом влучно пробив в дальній кут воріт. Свій гол забили і болгари, але боковий арбітр за мить до цього зафіксував положення поза грою.

В другому таймі моментів стало менше, а от боротьби на полі побільшало. В деяких епізодах суперники «Олександрії» діяли грубо, декілька раз справа доходила до сутичок. Вже в компенсований час «Славія» мала чудову нагоду зрівняти рахунок, але Леванідов продемонстрував свою майстерність і реакцію, перевівши м'яч на кутовий.

ФК «Олександрія» - «Славія» (Софія, Болгарія) - 1:0 (1:0)

Гол - А.Запорожан (23)

ФК «Олександрія»:

1-й тайм: Новак, Цуріков, Микицей, Гітченко, Бондаренко, Запорожан, Огіря, Грицук, Чорній, Козак, Луцевіч

2-й тайм: Леванідов, Шендрік, Чеботаєв, Путраш, Басов, Чорній, Банада, Старенький, Леонов, Пономар, Куліш.

Источник — ФК Александрия

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