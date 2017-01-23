Марсело выбыл на месяц, Лука Модрич пропустит около недели

© fourfourtwo.com.au. Марсело

В понедельник утром игроки «Реала» Марсело и Лука Модрич прошли углубленное медицинское обследование полученных в субботней игре Ла Лиги повреждений.

Обследование Марсело показало, что у бразильца травма второй степени задней поверхности бедра. На восстановление от подобного рода повреждений, как правило, требуется четыре недели.

Что касается Луки Модрича, то изначальные опасения не подтвердились – у хорватского полузащитника диагностировали перегрузку длинной приводящей мышцы, что предполагает неделю на восстановление. Таким образом, Модрич точно пропустит встречу Кубка Короля с «Сельтой», но может быть готов к домашней игре Ла Лиги с «Реал Сосьедад», которая начнется на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье 29 января в 21:45.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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