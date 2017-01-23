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Пеп ГВАРДИОЛА: «Матч с Тоттенхэмом вызвал чувство дежавю»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, почему его команда вновь не смогла выиграть

  • 23.01.2017 13:56
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Метки
ФК Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити

Поединок с «Тоттенхэмом» в рамках 22-го тура АПЛ (2:2) вызвал ощущение дежавю у наставника «горожан» Пепа Гвардиолы.

Лерой Сане и Кевин де Брюйне забили два первых гола, но Деле Алли и Сон Хын Мин дважды поразили ворота Браво во втором тайме, сравняв счёт матча.

У соперника было намного меньше голевых моментов в поединке, проходившем на «Этихаде», и в послематчевом интервью Гвардиола заявил, что встреча напомнила ему прошлые туры АПЛ.

Тренер сказал: «Мы сыграли исключительно, и у меня сегодня было чувство дежавю. Так же было в матче с «Челси»: мы создали много шансов, но не могли их реализовать. История повторилась в матче с «Эвертоном»... Наши футболисты боролись с полной отдачей, но не смогли победить».

Гвардиолу спросили о нарушении Кайла Уолкера на Рахима Стерлинга, которое рефери оставил безнаказанным.

Тренер ответил: «Это неважно. Похожий инцидент был в матче с «Челси», но мы проиграли не из-за него, а потому, что упустили много шансов.

Когда забиваешь гол, то решения рефери не имеют большого значения, но правила есть правила, им нужно подчиняться».

Тренер добавил: «Кроме одного-двух матчей, мы хорошо играли в этом сезоне. «Тоттенхэм» - замечательная команда. Сегодня мы бились за победу, матч был ярким. Надеюсь, что в будущем такие матчи помогут нам стать сильнее».

Новичок команды Габриэл Жезус вступил в игру на завершающем этапе второго тайма и отправил игровой снаряд в ворота соперника, но арбитр зафиксировал офсайд.

Тренер сказал о бразильском нападающем: «Жезус талантлив, но не может добиваться результатов в одиночку. Мы должны забивать голы – без них побеждать невозможно.

Я очень доволен выступлением Лероя: после травмы играть непросто. Я поощряю его развивать свой талант и рад за его выступление сегодня».

Жезус поделился своими впечатлениями о первых минутах в английской Премьер-лиге: «Я сразу почувствовал разницу между бразильским и английским футболом и должен адаптироваться к новому стилю игры как можно скорей.

Я приехал сюда, чтобы учиться и помочь команде. С голом не повезло: подумал, что забил, но тут же понял, что болельщики не празднуют гол, так что разозлился на себя… Будем тщательно готовиться к следующим матчам, шансы ещё будут.

Меня очень тепло приняли в Манчестере – товарищи по команде и все в клубе. С такой поддержкой я надеюсь быстро освоиться здесь».

Источник — ФК Манчестер Сити

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