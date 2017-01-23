Жерар ГОУ: «Тимощук называл Кот-д'Ивуар «Кот-на-диване»

© vesti.kz. Жерар Гоу

Ивуарийскому нападающему «Кайрата» Жерару Гоу для счастья нужно немного - забивать голы. И в чемпионате Казахстана у него это отлично получается. Он рассказал о клубных и личных амбициях, желании пробиться в групповую стадию еврокубков и сыграть за какую-нибудь сборную, а также о футболистах, которые помогли ему прогрессировать.

- Вы два сезона подряд становитесь лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. Откуда такая результативность?

- Я достаточно хорошо играю уже три сезона в Казахстане. Моя работа - забивать голы. Когда я на поле, думаю только о том, как отправить мяч в сетку. Мне нужно забивать, чтобы быть счастливым. Все ждут от меня чего-то, болельщики уверены, что я сделаю что-то особенное. Это огромное давление, но я стараюсь избавиться от лишних мыслей и сконцентрироваться на игре, чтобы доказать людям, что они не зря верят в меня.

- Ваши успехи должны были заметить в Европе. От каких клубов есть предложения?

- Со мной контактируют многие команды, но у меня еще год контракта с «Кайратом». Я профессиональный игрок и не могу разрывать отношений со своей командой, чтобы перейти в другой клуб. Я здесь, продолжаю работать. Многие команды интересуются мной - арабские, китайские и европейские, но я играю за «Кайрат».

- За свою карьеру вы сменили несколько клубов. Можно ли сказать, что «Кайрат» - ваша команда?

- В 26-28 лет каждый игрок растет и развивается, по-настоящему осознает, что такое футбол. У меня сейчас именно такой возраст, поэтому я пытаюсь работать усерднее и упорнее, чтобы стать лучше. «Кайрат» - это клуб, который дал мне шанс играть.

- До Казахстана вы недолго выступали в «Краснодаре». Что не сложилось?

- Чтобы показать себя, футболист должен играть, должен быть на поле. Если я не играл, как мне доказать, что я хороший форвард, умеющий забивать? После некоторых матчей «Краснодара», даже победных, я плакал. Не понимал, почему не играю. Чувствовал себя очень-очень плохо. Мужчины не должны плакать, но иногда было сложно сдержать слезы. Знал, что могу больше, чем те, кто был на поле и побеждал. «Краснодар» - отличная команда, но если бы тогда мне дали шанс, то клуб получил бы очень хорошего нападающего.

- Кто из партнеров по «Краснодару» запомнился?

- В первую очередь могу сказать об Исаэле Барбозе[, с которым мы сейчас выступаем и в «Кайрате»]. Также играл вместе с Жоаозиньо, Вандерсоном - они мои хорошие друзья.

- Вы как-то сказали, что Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин - лучшие игроки, с которыми вы были в одной команде. Почему?

- Тимощук выступал за «Баварию» в одной из сильнейших лиг, Аршавин великолепно играл за «Арсенал» и сборную России, был капитаном. Это две легенды, которые пришли в нашу команду и помогли всем вырасти в профессиональном плане. В том числе и мне. Когда я приехал в «Кайрат», клуб уже был солидным, но наша работа сделала его еще лучше. [Владелец клуба] Кайрат Боранбаев делает очень много для команды - развивает академию, поля, базу. Раньше у нас был Тимощук, сейчас есть Аршавин, Исаэл - эти футболисты делают «Кайрат» лучше.

- Все видели Тимощука и Аршавина на поле. Как они ведут себя в раздевалке, в неформальном общении?

- Тимощук был моим лучшим другом из ветеранов. Мы постоянно обменивались шутками, смеялись. С одной стороны он все время пытался подколоть меня, но в то же время часто что-то подсказывал. Когда в команде появился Аршавин, то не сразу стал открытым, но сейчас является хорошим партнером для всех.

- И как же Тимощук над вами подшучивал?

- Я из Кот-д'Ивуара, и Тимощук постоянно говорил, дескать, где твоя страна, на карте ее не найти. Я отвечал: Дидье Дрогба тоже из Кот-д'Ивуара. Он говорил, что Дидье-то знает и его страну тоже, а вот моя называется «Кот-на-диване». Частенько так шутил (смеется).

- Тимощук завершил карьеру и скоро может стать тренером. Как считаете, в этой профессии у него получится?

- Да, ведь он был и остается великолепным игроком. Он знает футбол, и я надеюсь, что он станет хорошим тренером. Он мой друг, мы постоянно обмениваемся сообщениями, разговариваем. Так что я желаю, чтобы его новая карьера тоже была успешной.

- Вы не раз говорили о том, что хотите сыграть за сборную. Знают ли о ваших казахстанских успехах в Кот-д'Ивуаре?

- Конечно, на родине знают о моих результатах, но будем откровенны - тренеры сборной считают, что уровня чемпионата Казахстана недостаточно, чтобы играть в национальной команде. У нашей сборной много кандидатов по всему миру - во Франции, Испании, Англии. Очень сложно не пригласить игрока из топ-лиги, а позвать из Казахстана.

- Недавно вы заявили, что готовы примерить футболку сборной Казахстана...

- Я здесь уже больше двух лет, журналисты и болельщики постоянно спрашивают меня о сборной. Я готов, но для этого у меня должен быть паспорт, а федерация должна сделать предложение. В общем, если федерация хочет, чтобы я играл за Казахстан - я готов.

- Насколько удачным можно назвать прошедший год для «Кайрата»?

- Сезон получился хорошим. Я считаю, «Кайрат» - лучший клуб в Казахстане. Сейчас «Астана» - чемпион, но она чемпион не для «Кайрата». Мы четыре раза с ней играли и трижды победили. Увы, мы уступили в финале кубка, но проиграли из-за погоды - был снегопад. мы предпочитаем комбинационный футбол, постоянные передачи, а в тех условиях не могли показать свою игру.

- Вы работали со многими тренерами. Чем Кахабер Цхададзе отличается от остальных?

- Я не делю тренеров на хороших или плохих. Благодарен каждому, кто дает мне шанс, и стараюсь отплатить забитыми голами и хорошей работой.

- Самый смешной случай, который произошел на тренировке или в раздевалке за всю вашу карьеру?

- У нас есть одно видео, но я никогда не покажу его журналистам и не выложу в интернет. Однажды Исламбек Куат оставил игрушечного паука в моей сумке. Когда я пришел в раздевалку и открыл сумку, паук ждал меня внутри. Вся команда ждала, когда я приду, чтобы снять этот момент. Это было очень смешно.

- Бауржану Исламхану только 23 года, а он уже капитан команды. Как далеко он может пойти?

- Он может играть в большой команде, в хорошем чемпионате. Он еще очень молод, но уже капитан «Кайрата», а это большая ответственность. Надеюсь, что он будет прогрессировать. Он обладает всеми качествами, чтобы стать отличным игроком.

- «Астана» и «Шахтер» уже играли на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Когда ждать на таком уровне «Кайрат»?

- Я очень рад, что Казахстан уже представляли на такой стадии. Это хорошо для страны и всего футбола. Что касается нас, то все возможно. Мы надеемся, что в следующем сезоне попадем в группу. Это было бы здорово и для команды, и для карьеры каждого из нас.

Каждый год мы стартуем в еврокубках с такой задачей, но из-за каких-то ошибок проигрываем. Наш путь долгий и сложный - целых четыре раунда квалификации. В этом сезоне в первом матче с тель-авивским «Маккаби» мы пропустили гол на последней минуте, если не секунде... А два года назад играли с «Бордо» и тоже уступили на последних минутах. Но это жизнь. Будем сражаться, чтобы попать в групповую стадию.

Источник — УЕФА

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