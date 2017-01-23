Три матча без побед – с таким «багажом» мадридский «Реал» подходил к игре против «Малаги» в рамках 19-го тура Примеры. Ничья в кубковом матче против андалусийской «Севильи», поражение той же «Севилье» в Ла Лиге и еще одно поражение – на сей раз в кубковом матче – «Сельте».

Так что публика «Сантьяго Бернабеу» ждала обилия голов и, несомненно, победы от своей команды в матче против андалусийской «Малаги». Уже с первых минут мадридцы активно атаковали ворота соперника. Камени на шестой минуте матча чуть не «привез» гол в свои ворота, попав под прессинг Роналду.

Но самый опасный момент первой двадцатиминутки все же остался за «Малагой»: Кастро опасно пробивал из-за пределов штрафной – только штанга спасла «Реал» от пропущенного мяча.

Мадридцы ожидаемо выглядели увереннее и, несмотря на пару опасных атак в исполнении футболистов «Малаги», гол «Реала», что называется, «назревал». На сей раз Серхио Рамос решил не ждать 90-й минуты, забив мяч уже на 35-й минуте матча.

Но на этом Серхио не остановился, оформив дубль в концовке первого тайма.

Второй тайм мадридцы начали в спокойном темпе – результат уже был «сделан». С этим, однако, не соглашались футболисты «Малаги», которые не опускали рук в надежде побороться за результат в этом матче.

На 62-й минуте поединка Хуанпи, оставшись в штрафной соперника совсем один («Привет» защите «Реала») получил мяч и беспрепятственно отправил его в ворота Наваса. Минутой позже Кастро мог сравнивать счет, но на этот раз Кейлор спас свои ворота.

Начало второго тайма – лучший игровой отрезок «Малаги» в этом матче. Вскоре футболисты «Реала» вновь завладели инициативой и все опасные моменты создавались у ворот Камени, который, несмотря на два пропущенных гола, провел хороший матч.

Катастрофически не везло в этом матче Роналду – Камени и штанга не позволили португальцу забить гол.

«Реал» побеждает «Малагу» и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу.

Голы: 1:0 – 35 Рамос, 2:0 – 43 Рамос, 2:1 – 63 Аньор.

«Реал Мадрид» – Навас, Варан, Марсело (Иско, 25), Начо, Рамос, Модрич (Ковачич, 78), Каземиро, Кроос, Васкес, Роналду, Бензема (Мората, 82).

«Малага» – Камени, Вильянуэва, Луис, Росалес, Хуан Карлос (Демичелис, 73), Камачо, Ресио, Форнальс, Аньор, Чори Кастро (Хони Родригес, 67), Пеньяранда (Сантос, 79).

Предупреждения: Каземиро (37), Хуан Карлос (39), Камачо (78), Сантос (85), Васкес (85).

Стоящий у руля «Валенсии» Воро пока что может называться героем в глазах валенсийской публики. Совпадение или нет – два матча под руководством Воро закончились для «Валенсии» двумя победами. Для сравнения: до прихода Воро (а это 16 сыгранных туров) у валенсийцев в активе было три победы. И.о. главного тренера «Валенсии» знает эту команду лучше, чем последние пять тренеров «Валенсии» вместе взятые. Так что Сальвадор Гонсалес «Воро» не побоялся доверить центр поля молодому Солеру, который до этого лишь трижды вышел на поле в футболке главной команды «Валенсии». Решение оказалось правильным. Уже на 35-й минуте Солер забил гол. А в концовке первого тайма Санти Мина удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись ошибкой Асенхо. Попытки «Вильярреала» отыграться выглядели нелепо – «Валенсия», впервые за долго время, контролировала матч с командой уровня еврокубков. «Лос чес» понемногу отдаляются от зоны вылета, но о каких-то амбициозных целях на этот сезон «Валенсия» не может и мечтать.

Голы: 0:1 – 35 Солер, 0:2 – 42 Санти Мина.

«Вильярреал» – Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Дос Сантос (Борре, 83), Сориано (Кастильехо, 61), Сансоне, Пато.

«Валенсия» – Диего Алвес, Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангаля, Парехо, Перес, Солер (Суарес, 78), Нани, Мунир (Монтойя, 87), Санти Мина (Дзадза, 81).

Предупреждения: Перес (33), Руис (49), Гарай (80), Коста (89).

Голевую перестрелку выдали памплонская «Осасуна» и андалусийская «Севилья». Статистика «Севильи» на «Эль Садаре» в минувшие годы не слишком впечатляющая – андалусийцы в последних 14 матчах на территории «Осасуны» выиграли лишь дважды (по шесть раз проиграв и сыграв вничью). Так что, несмотря на пропасть в турнирной таблице между «Севильей» и «Осасуно» (второе и последнее место), матч обещал быть интересным. Однако воскресная игра на «Эль Садаре» превзошла даже самые смелые ожидания. Голы сыпались, словно из рога изобилия. Счет в матче уже на 15-й минуте открыл Серхио Леон. Висенте Иборра заслуженно наиграл на звание Игрока матча. Он оформил хет-трик… Точнее, забил три гола. Один из которых – в свои ворота. За что Иборру никто не поругает – два остальных мяча полетели в правильном направлении. На двоих команды забили семь мячей – два из которых были забиты уже в добавленное время. В итоге все закончилось победой андалусийцев, но едва ли публика «Эль Садара» может быть разочарована этим матчем. Да, результат неутешительный. «Осасуне» не привыкать… Но какой матч, какие эмоции! «Осасуна» - «Севилья» 3:4 (ВИДЕО) Голы: Серхио Леон 15, Висенте Иборра 63 (авт.), Кенан Кодро 90+3 - Висенте Иборра 43, Висенте Иборра 65, Франко Васкес 80, Пабло Сарабия 90+2 «Осасуна» - Марио Фернандес, Кайетано Боннин, Ойер Санхурхо, Серхио Леон (Эммануэль Ривьер 71), Горан Чаушич (Иманоль Гарсия 74), Ориоль Риера, Роберто Торрес, Алехандро Беренгер, Фаусто (Кенан Кодро 88), Гарсия Унай, Карлос Клерк «Севилья» - Серхио Рико, Феррейра Мариано, Висенте Иборра, Виссам Бен-Йедер (Хоакин Корреа 90), Стивен Н'Зонзи, Стеван Йоветич, Серхио Эскудеро, Николас Пареха, Франко Васкес (Матиас Краневиттер 84), Адиль Рами, Габриэль Меркадо (Пабло Сарабия 65) Предупреждения: Фаусто 2, Роберто Торрес 18, Ориоль Риера 81, Марио Фернандес 81 - Стивен Н'Зонзи 19, Адиль Рами 29, Висенте Иборра 44

Не менее интересная игра состоялась на «Сан Мамесе», где местный «Атлетик» принимал мадридский «Атлетико». Не успели сидящие на трибуне травмированные Беньят и Адурис укутаться в теплые пледы, как их команда пропустила гол.

Хороший удар Коке плюс коварный отскок мяча от газона – и «Атлетико» уже ведет в счете.

Традиционно, забив гол, мадридцы «закрылись» в обороне, отдав контроль мяча (и матча) сопернику. Баски пытались атаковать ворота Мигеля Мойи, но оборона «Атлетико» играла очень плотно. Правда, с ударом Лекуе из-за пределов штрафной площади не справились ни защитники «Атлетико», ни вратарь «кольчонерос».

Во втором тайме выявить сильнейшего тоже не получилось. На 56-й минуте Оскар де Маркос вывел свою команду вперед, а на 80-й минуте матча Гризманн восстановил паритет в поединке.

«Атлеты» сыграли между собой вничью, что позволило (по итогам 19-ти туров) «Реал Сосьедаду» опередить «Атлетико» в турнирной таблице. Мадридцы опустились на пятое место.

Голы: Лекуэ, 42, Де Маркос, 56 – Коке, 3, Гризманн, 80.

«Атлетик»: Ираисос — Де Маркос, Боведа, Ляпорт, Баленсиага — Сан Хосе, Итурраспе (Рико, 89) — Лекуэ, Рауль Гарсия, Муниаин (Сусаета, 83) – Вильямс (Вильялибре, 82).

«Атлетико»: Мойя — Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис — Коке, Сауль Ньигес, Габи (Торрес, 57), Карраско (Гайтан, 65) — Гризманн, Гамейро (Корреа, 65).

Предупреждения: Вильямс, Итурраспе – Габи, Карраско, Хименес.

Закрывал программу 19-го тура матч «Эйбара» против «Барселоны». На «Ипуруа» негде было яблоку упасть, так что поддержка трибунами местной команды была внушительная. Смотря на результат этого матча, можно подумать, что «Барселона» безоговорочно доминировала в этом матче, а «Эйбар» смирился с участью боксерской груши. Впечатление это абсолютно обманчиво. Баски здорово боролись, пытались атаковать, но «оружейникам» не хватило точности – из 14 ударов по воротам «Барсы» лишь шесть пришлись в створ. Этого не хватило, чтобы забить даже один гол. Зато «Барселона» куражилась, как могла. Четыре забитых мяча и уверенная победа каталонцев позволяет им не отпустить далеко от себя «Севилью» и «Реал», которые по-прежнему опережают «Барселону» в турнирной таблице. Единственное негативное событие в этом матче для «Барсы» - это травма Бускетса, который вылетел на месяц. «Эйбар» - «Барселона» - 0:4 (ВИДЕО) Голы - Денис Суарес, 32, Лионель Месси, 50, Луис Суарес, 68, Неймар, 90+1 «Эйбар»: Йоэль Родригес, Мауро дос Сантос, Флоран Лежён, Андер Капа, Гонсало Эскаланте, Дани Гарсия, Антонио Луна (Кристиан Ривера, '82), Педро Леон, Такаши Инуи (Рубен Пенья, '78), Адриан Гонсалес (Фран Рико, '74), Серхи Энрич «Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жереми Матье, Самюэль Юмтити, Хорди Альба, Серхи Роберто (Алейкс Видаль, '64), Арда Туран, Серхио Бускетс (Денис Суарес, '10), Иван Ракитич, Лионель Месси, Неймар, Луис Суарес (Пако Алькасер, '76) Предупреждения: Гонсало Эскаланте, 26. Андер Капа, 40. Серхи Энрич, 44. - Арда Туран, 42. Наши в Испании Денис Бойко провел весь матч против «Реала» на скамейке запасных. Зато Артем Кравец 90 минут отыграл за «Гранаду». В этот раз нашему соотечественнику не удалось отличиться взятием ворот. Команда Кравца в очередной раз уступила. В матче «Бетис» - «Спортинг» Роман Зозуля появился на поле с первых минут. Три удара по воротам, один из которых пришелся в створ ворот – таков результат Романа за отведенные ему 52 минуты матча. После которых он был заменен. Не самый удачный уик-энд для наших земляков в Испании. Все матчи тура: Турнирная таблица:

Автор — Яна Кустол, Sport.ua

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