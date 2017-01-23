Три матча без побед – с таким «багажом» мадридский «Реал» подходил к игре против «Малаги» в рамках 19-го тура Примеры. Ничья в кубковом матче против андалусийской «Севильи», поражение той же «Севилье» в Ла Лиге и еще одно поражение – на сей раз в кубковом матче – «Сельте».
Так что публика «Сантьяго Бернабеу» ждала обилия голов и, несомненно, победы от своей команды в матче против андалусийской «Малаги». Уже с первых минут мадридцы активно атаковали ворота соперника. Камени на шестой минуте матча чуть не «привез» гол в свои ворота, попав под прессинг Роналду.
Но самый опасный момент первой двадцатиминутки все же остался за «Малагой»: Кастро опасно пробивал из-за пределов штрафной – только штанга спасла «Реал» от пропущенного мяча.
Мадридцы ожидаемо выглядели увереннее и, несмотря на пару опасных атак в исполнении футболистов «Малаги», гол «Реала», что называется, «назревал». На сей раз Серхио Рамос решил не ждать 90-й минуты, забив мяч уже на 35-й минуте матча.
Но на этом Серхио не остановился, оформив дубль в концовке первого тайма.
Второй тайм мадридцы начали в спокойном темпе – результат уже был «сделан». С этим, однако, не соглашались футболисты «Малаги», которые не опускали рук в надежде побороться за результат в этом матче.
На 62-й минуте поединка Хуанпи, оставшись в штрафной соперника совсем один («Привет» защите «Реала») получил мяч и беспрепятственно отправил его в ворота Наваса. Минутой позже Кастро мог сравнивать счет, но на этот раз Кейлор спас свои ворота.
Начало второго тайма – лучший игровой отрезок «Малаги» в этом матче. Вскоре футболисты «Реала» вновь завладели инициативой и все опасные моменты создавались у ворот Камени, который, несмотря на два пропущенных гола, провел хороший матч.
Катастрофически не везло в этом матче Роналду – Камени и штанга не позволили португальцу забить гол.
Стоящий у руля «Валенсии» Воро пока что может называться героем в глазах валенсийской публики. Совпадение или нет – два матча под руководством Воро закончились для «Валенсии» двумя победами. Для сравнения: до прихода Воро (а это 16 сыгранных туров) у валенсийцев в активе было три победы.
И.о. главного тренера «Валенсии» знает эту команду лучше, чем последние пять тренеров «Валенсии» вместе взятые. Так что Сальвадор Гонсалес «Воро» не побоялся доверить центр поля молодому Солеру, который до этого лишь трижды вышел на поле в футболке главной команды «Валенсии». Решение оказалось правильным. Уже на 35-й минуте Солер забил гол. А в концовке первого тайма Санти Мина удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись ошибкой Асенхо.
Попытки «Вильярреала» отыграться выглядели нелепо – «Валенсия», впервые за долго время, контролировала матч с командой уровня еврокубков.
«Лос чес» понемногу отдаляются от зоны вылета, но о каких-то амбициозных целях на этот сезон «Валенсия» не может и мечтать.
Голевую перестрелку выдали памплонская «Осасуна» и андалусийская «Севилья». Статистика «Севильи» на «Эль Садаре» в минувшие годы не слишком впечатляющая – андалусийцы в последних 14 матчах на территории «Осасуны» выиграли лишь дважды (по шесть раз проиграв и сыграв вничью). Так что, несмотря на пропасть в турнирной таблице между «Севильей» и «Осасуно» (второе и последнее место), матч обещал быть интересным.
Однако воскресная игра на «Эль Садаре» превзошла даже самые смелые ожидания. Голы сыпались, словно из рога изобилия. Счет в матче уже на 15-й минуте открыл Серхио Леон.
Висенте Иборра заслуженно наиграл на звание Игрока матча. Он оформил хет-трик… Точнее, забил три гола. Один из которых – в свои ворота. За что Иборру никто не поругает – два остальных мяча полетели в правильном направлении.
На двоих команды забили семь мячей – два из которых были забиты уже в добавленное время.
В итоге все закончилось победой андалусийцев, но едва ли публика «Эль Садара» может быть разочарована этим матчем. Да, результат неутешительный. «Осасуне» не привыкать… Но какой матч, какие эмоции!
Не менее интересная игра состоялась на «Сан Мамесе», где местный «Атлетик» принимал мадридский «Атлетико». Не успели сидящие на трибуне травмированные Беньят и Адурис укутаться в теплые пледы, как их команда пропустила гол.
Хороший удар Коке плюс коварный отскок мяча от газона – и «Атлетико» уже ведет в счете.
Традиционно, забив гол, мадридцы «закрылись» в обороне, отдав контроль мяча (и матча) сопернику. Баски пытались атаковать ворота Мигеля Мойи, но оборона «Атлетико» играла очень плотно. Правда, с ударом Лекуе из-за пределов штрафной площади не справились ни защитники «Атлетико», ни вратарь «кольчонерос».
Во втором тайме выявить сильнейшего тоже не получилось. На 56-й минуте Оскар де Маркос вывел свою команду вперед, а на 80-й минуте матча Гризманн восстановил паритет в поединке.
«Атлеты» сыграли между собой вничью, что позволило (по итогам 19-ти туров) «Реал Сосьедаду» опередить «Атлетико» в турнирной таблице. Мадридцы опустились на пятое место.
Закрывал программу 19-го тура матч «Эйбара» против «Барселоны». На «Ипуруа» негде было яблоку упасть, так что поддержка трибунами местной команды была внушительная.
Смотря на результат этого матча, можно подумать, что «Барселона» безоговорочно доминировала в этом матче, а «Эйбар» смирился с участью боксерской груши. Впечатление это абсолютно обманчиво. Баски здорово боролись, пытались атаковать, но «оружейникам» не хватило точности – из 14 ударов по воротам «Барсы» лишь шесть пришлись в створ. Этого не хватило, чтобы забить даже один гол.
Зато «Барселона» куражилась, как могла. Четыре забитых мяча и уверенная победа каталонцев позволяет им не отпустить далеко от себя «Севилью» и «Реал», которые по-прежнему опережают «Барселону» в турнирной таблице.
Единственное негативное событие в этом матче для «Барсы» - это травма Бускетса, который вылетел на месяц.
Наши в Испании
Денис Бойко провел весь матч против «Реала» на скамейке запасных.
Зато Артем Кравец 90 минут отыграл за «Гранаду». В этот раз нашему соотечественнику не удалось отличиться взятием ворот. Команда Кравца в очередной раз уступила.
В матче «Бетис» - «Спортинг» Роман Зозуля появился на поле с первых минут. Три удара по воротам, один из которых пришелся в створ ворот – таков результат Романа за отведенные ему 52 минуты матча. После которых он был заменен.
Не самый удачный уик-энд для наших земляков в Испании.
Все матчи тура:
Турнирная таблица:
Автор — Яна Кустол, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.