Александр ИЩЕНКО: «Обучение тренеров не прекращается никогда»

© ФК Динамо Киев. Александр Ищенко

Лучшей футбольной школой Украины стала в этом году ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского, которую последние четыре с половиной года возглавляет Александр Ищенко.

- Как отнеслись к признанию динамовской ДЮФШ лучшей футбольной школой года? Для вас это важное событие?

- К этому признанию я отнесся сдержанно, награждение состоялось сразу после матча «Динамо» – «Шахтер», который мы проиграли 3:4, поэтому настроение было не лучшее. Но, с другой стороны, эту награду я воспринимаю как стимул работать еще лучше и качественнее.

- Вы работаете старшим тренером школы уже четыре с половиной года. Каких основных изменений удалось достичь?

- Наверное, самое главное то, что в академических группах произошла полная «перезагрузка», пришли молодые тренеры, которых я, прежде всего, посадил за парту. Они прошли курс обучения и осознали, что знания наставника должны быть активными, должны пополняться и расширяться, а у самих тренеров должно быть большое желание работать с молодежью. Не все у нас получалось, но сегодня мы имеем молодой, здоровый коллектив тренеров, которые хотят растить перспективных игроков и совершенствоваться как специалисты.

- Действительно, тренерский состав почти полностью изменился. Как можете охарактеризовать работу новых наставников?

- Обучение тренеров не прекращается никогда: ни во время работы с молодежью, ни со взрослыми командами. Только наставник остановился, поезд уехал без него. Учитывая возрастные характеристики тренеров академических групп и большинства наставников младших групп, выполнялась задача, поставленная президентом. Когда Игорь Суркис принимал меня на работу, мы обсуждали, что школа должна готовить игроков и воспитывать свои тренерские кадры. Сейчас в первой команде «Динамо» работает Сергей Федоров, в молодежной – Игорь Костюк, в U-19 – Максим Шацких, правда у нас в школе он работал всего несколько месяцев. Поэтому результат есть. У нас профессиональный подход, я вижу желание ребят ежедневно повышать свою квалификацию. Это – главное.

- Привлечение испанских тренеров оправдало себя? Это свидетельство современного подхода к футболу?

- Однозначно, без сомнения. Для того, чтобы качественно подготовить тренера, мало знаний, полученных в Украине, поэтому все стремятся попасть за границу на стажировку в клубы из Западной Европы. А благодаря действиям руководства клуба у нас в «Динамо» на всех уровнях начали работать испанские специалисты. Я говорил и повторю, что действуют они профессионально. Большинство того, что они привнесли в тренировочный процесс, стало новаторством. И, пожалуй, только ленивый не будет использовать материал и опыт, которые мы получили за почти два года, что у нас работают испанцы. Думаю, ленивых у нас нет, польза от сотрудничества уже заметна. Теперь важно все систематизировать, адаптировать и правильно использовать в методике подготовки юных футболистов. Над этим мы и работаем ежедневно.

- Вместе с тем в последнее время в украинском футболе ставка делается на собственные, украинские кадры. Детская школа – не исключение?

- Действительно, процесс украинизации футбола продолжается, и он заметен. Следует учитывать, что мы не живем вне общества, и те трудности, которые переживает наше государство, конечно, сказываются и на футболе. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: из Украины уехала большая группа иностранных футболистов, в результате чего вырос спрос на украинских футболистов, которых готовит академия. Поэтому, повторюсь, признание нашей работы на церемонии награждения – это мотивация работать еще качественнее. Сейчас большое количество игроков находится в поле зрения тренера основной команды, но качество этих футболистов иногда оставляет желать лучшего.

- Как происходит взаимодействие с первой командой? Обсуждаете с Ребровым направления работы? Наставники первой команды бывают на тренировках или играх?

- Как вы знаете, у нас единая система подготовки, начиная с главной команды и заканчивая младшей академической группой, единственная методика, по которой все работают, система организации игры и структура. Так и должно быть в таком клубе, как «Динамо», который хочет достигать высоких результатов. Конечно, есть определенные нюансы: работа первой команды не может быть такой же, как работа 13-летних воспитанников. Но требования к игрокам одинаковые. Поэтому Ребров и отмечал не раз, что ребятам, пришедшим из академии, не требуются время для адаптации, а уже знакомые со всей спецификой. Поэтому процесс перехода из одной команды в другую проходит почти безболезненно.

- Тот факт, что выпускники динамовской ДЮФШ выступают почти во всех клубах Премьер-лиги и первой лиги Украины, свидетельствует об эффективности работы нашей школы?

- Я уже не раз об этом говорил, действительно, многие игроки «Динамо» арендованы другими клубами: «Черноморцем», «Александрией», «Ворсклой». Но хотелось бы более качественного подхода к решению кадровых проблем основной команды. Например, на меня из всех арендованных сильное впечатление произвел Роман Яремчук, который выступает за «Александрию», отдельные хорошие периоды были у Дмитрия Хлебаса из «Ворсклы», правда, потом он почему-то просто остановился, и для меня это непонятно. Человек забил «Шахтеру», а потом просто выпал из половины чемпионата. Это вопрос к самому игроку, если он хочет вернуться назад, чтобы на него обратили внимание, должен максимально использовать этот шанс.

- В этом году выпускается группа ребят 2000 года рождения. Какие у них перспективы, на ваш взгляд?

- Большинство из них уже в поле зрения команды U-19, а некоторые, например Александр Мельник, выходили на поле, в том числе, против «Наполи» и «Бешикташа» в Юношеской лиге УЕФА. Также привлекаются Дмитрук, Билошевский и другие, на кого обратили внимание Юрий Мороз и Унаи Мельгоса, отвечающий за эти две молодежные команды и контролирующий академические выпуски. Хорошо, что шесть-семь футболистов выпускной академической группы уже есть в команде U-19. Это стимул для ребят, они чувствуют, что выпуск уже близко, и с психологической точки зрения это также пойдет им на пользу. Это еще одно свидетельство того, что направление взаимодействия между всеми командами «Динамо» оправдывает себя.

Светлана ПОЛЯКОВА

Источник — ФК Динамо Киев

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