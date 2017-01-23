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Папа Гуйе присоединился к Актобе Рахаева

Сенегальский защитник проходит сборы с казахстанской командой

  • 23.01.2017 13:11
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fcmetalist.ua. Игорь Рахаев и Папа Гуйе
© fcmetalist.ua. Игорь Рахаев и Папа Гуйе

32-летний сенегальский защитник Папа Гуйе присоединился к «Актобе», который проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.

«Актобе» возглавляет украинский тренер Игорь Рахаев, которому Гуйе хорошо знаком по работе в харьковском «Металлисте».

Последним клубом Папы был российский «Ростов».

Источник — ФК Актобе

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