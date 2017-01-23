Папа Гуйе присоединился к Актобе Рахаева

32-летний сенегальский защитник Папа Гуйе присоединился к «Актобе», который проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.
«Актобе» возглавляет украинский тренер Игорь Рахаев, которому Гуйе хорошо знаком по работе в харьковском «Металлисте».
Последним клубом Папы был российский «Ростов».
Источник — ФК Актобе
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