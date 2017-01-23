ВОРОНИН: «Такое впечатление, что я подписал контракт с Ливерпулем»

© ФК Динамо Киев. Андрей Воронин

Интервью дал один из лучших форвардов в истории сборной Украины Андрей Воронин, возглавивший на днях «Бюдерих» из немецкой региональной лиги Северный Рейн-Вестфалия.



ВЕДЬ НУЖНО ГДЕ-ТО НАЧИНАТЬ



- Андрей, как возник вариант такого начала тренерской карьеры? - спросил я Воронина, дозвонившись на его немецкий номер.

- О, и вы туда же...



- Ну, а куда же еще?

- Я чуть-чуть шокирован тем, какое внимание вызвала эта новость. Телефон не умолкает: звонили из всех уголков Германии, из Москвы, Питера, теперь вот из Украины. Такое впечатление, что я сделал нечто сверхъестественное - например, вернулся в футбол и подписал новый контракт по меньшей мере с «Ливерпулем».



- Неужели информационный повод не соответствует действительности?

- Отчего же… В прессе справедливо указано, что мой сын играет в команде этого клуба, базирующегося неподалеку от нашего дома. Я уже говорил, что часто помогал тренеру детского состава заниматься с юными игроками, а относительно недавно, когда ко мне приезжал погостить мой друг еще со времен выступлений за московское «Динамо» Денис Колодин, мы делали это вдвоем.



И вот в конце прошлого года ко мне подошли руководители «Бюдериха» и сказали: так и так, ушел тренер первой команды Дирк Хаусвальд, есть ли желание его заменить? Если честно, я не знал, что ответить, потому что совершенно не был готов к разговору. «Давайте, - говорю, - сядем, поговорим, попытаемся понять, где команда играет, как ее нужно тренировать…».



Пару раз встретились, но я действительно не был уверен в том, насколько мне все это нужно. Закончить курсы и получить тренерский диплом - это одно. Реально работать с клубом - совсем другое.



- Однако в итоге вы согласились принять команду седьмой лиги?

- Может, кто-то смеется над ее уровнем, но нужно ведь где-то и с кем-то начинать. Одни делают это с юниорами, другие - в дублях, третьи - в любителях, кто-то сразу становится главным наставником больших командах. У каждого свой путь, но каким бы он ни вышел, все это опыт и возможность почувствовать, справлюсь ли с этим, понравится ли, мое это, в конце концов, или не мое…



НА БЕНЗИН И МОРОЖЕНОЕ УЖЕ ЗАРАБОТАЛ



- «Бюдерих» - команда любительского статуса. Насколько профессионален подход в плане наличия инфраструктуры, оплаты труда персонала и постановки тренировочного процесса?

- Инфраструктура… Ну, скажем так, она есть. Более того, если сравнивать, то инфраструктура местного любительского клуба может оказаться лучше развита, чем у профессиональной команды в Украине.



- Вы это серьезно?

- Что касается конкретно «Бюдериха», то здесь в наличии стадион, еще одно идеальное травяное поле, два стандартных искусственных газона и гаревая площадка. То есть пять качественных полей на любое время года. А теперь скажите: все ли команды украинской высшей или даже первой лиги могут похвастаться такими условиями? Здесь тренируются дети, юноши, взрослые и даже местный клуб по хоккею на траве.



Если мы говорим о зарплатах, то их как таковых здесь нет. Два-три самых опытных игрока получают небольшие ставки - может, 200-400 евро. Для остальных существуют премиальные за победу, однако это чисто символические деньги, которые перекрывают бензин ребятам, которые приезжают на игры или тренировки.



Но, знаете, при этом я всегда удивлялся тому, как устроена жизнь любительских команд. Один мой хороший друг из Кельна выступает за такой коллектив. И он рассказывал о подходе: человек может прийти на тренировку, а может не прийти. Может не приходить неделю, а потом приехать на игру. И в отличие от профессионального клуба не существует никаких рычагов для выполнения каких-то контрактных обязательств.



Но! При этом практически на каждое занятие постоянно приходит по 15-17 человек - вне зависимости от времени года и погодных условий. И эти люди тренируются и отдаются так, что могут позавидовать многие профессионалы.



Когда мне предложили стать тренером «Бюдериха», я тоже спросил: а сколько человек в команде? Сказали: примерно 25. Я пояснил: поймите, я был профессионалом, у меня такая подготовка, что человек должен быть на тренировке. Для тренера это важно, потому что он составляет план занятия, планирует упражнения, допустим хочет провести двустороннюю игру в режиме «восемь на восемь». А тут на тренировку приезжает всего десять человек, из которых два-три еще и опаздывают.



Что делать? Нужно все менять! Хотелось надеяться, что конкретно я не буду сталкиваться с такими вещами. И меня заверили, что ребята постоянно приходят и тренируются.



- Я понимаю, что для вас деньги в данном случае вопрос десятый. Но все же какие-то суммы тренерского гонорара были озвучены?

- Вы правильно сказали: финансовый аспект для меня не важен. Когда мы проводили переговоры, звучали какие-то смешные суммы - скажем так, на бензин и на мороженое. Но дело, безусловно, не в деньгах. На бензин и мороженое я уже заработал. По сути, в данный момент моей жизни я ничем не занимаюсь. Стадион «Бюдериха» находится в пяти минутах езды от моего дома. Я по-любому вожу своего малого на тренировки… Совершенно понятно, что я ничего не теряю.



С ВАЛЕЕВЫМ ЗНАКОМЫ УЖЕ ЛЕТ ДВАДЦАТЬ



- А что приобретаете?

- Новый этап в моей жизни. Новое амплуа, в котором могу попробовать. Новый спортивный интерес. Потому что скоро начнутся официальные игры, и мне как тренеру, захочется в них побеждать. У меня загорятся глаза, и одно это дороже любых денег. Особенно приятно, что это мое решение одобрили родные, близкие, моя супруга.



- Вы подписывали с клубом какие-то бумаги?

- Изначально руководители «Бюдериха» хотели договориться со мной о контракте сроком на год. На что я ответил: зачем спешить? Давайте просто попробуем поработать до лета. Присмотримся, поймем: нравимся ли мы друг другу? Так что сейчас ничего кроме джентльменского слова нас не связывает, и я не вижу в таких отношениях ничего плохого.



- Правда ли, что вашим главным ассистентом станет Руслан Валеев?

- Да. Я говорил с ним об этом еще в конце 2016-го, после того, как эта тема впервые возникла на горизонте. Он сказал, что ему это интересно. В конце концов, Руслан тоже тренирует детей, плотно занимается сыном. Ну а о человеческом контакте говорить не приходится. Мы знакомы уже, наверное, двадцать лет. Мыслим одинаково. Доверяем друг другу. Мне кажется, это немаловажно.



- Когда состоится ваша первая тренировка на новом месте работы?

- Во вторник.



- Уже знаете, что скажете, взглянув на подопечных?

- Пока не думал. Говорить можно много, но ключевые вещи всегда одинаковы. Хочу, чтобы в коллективе были дисциплина и взаимное уважение. Результат тоже важен, но и сами занятия должны приносить обоюдное удовольствие. Все знают, в бытность игроком я любил пошутить, но всегда помнил: делу - время, потехе - час. Мне должно было быть интересно, тренировки не должны приедаться. Но иногда ради общего дела нужно проявить характер и потерпеть.



- Спортивные задачи в лиге, где играет «Бюдерих», перед клубом стоят?

- Я задал новым работодателям тот же вопрос, и мне сказали, что конкретных целей нет. На сегодняшний день команда занимает седьмое место в своей лиге, но отрыв от второй позиции составляет три очка, а от первой - всего шесть. Второе место автоматически дает право на участие в переходных матчах.



Задача подняться в классе не стоит, это потребует от клуба перехода на иной уровень бюджета и селекционной работы. Но, как заверили меня руководители, если к этому будет идти, сядем и поговорим о дальнейших перспективах.



- Планируете ли показывать своим подопечным на тренировках личный пример?

- Конечно, я и сам хочу, почаще встречаться с мячом: и в «квадрат» поиграть, и «нейтрального» в двусторонках. Недавно вернулся с крупного ветеранского турнира, который проходил в Берлине. Вот все это и накатило.



ПАЦАН СКАЗАЛ - ПАЦАН СДЕЛАЛ!



- Знаю, что ваша менхенгладбахская «Боруссия» победила. Но не очень хорошо представляю, что именно это было…

- «Кубок легенд» - престижные ежегодные соревнования, которые проходят в два этапа в начале каждого года, после рождественских праздников. На первой стадии нужно выиграть региональный отборочный турнир. Сделать это в земле Северный Рейн-Вестфалия особенно сложно, так как состав участников здесь самый сильный - «Дортмунд», «Шальке», «Дуйсбург», «Бохум», «Байер» Леверкузен, «Кельн». Словом, команды с огромными традициями, за которые выступают известные в прошлом мастера: здесь легко встретить массу игроков против или вместе с которыми ты когда-то играл.



Победители региональных турниров приезжают в Берлин на финальный этап, куда регулярно приглашается еще и какая-то зарубежная команда. В свое время к нам приезжали «Реал» и «Рома», а в этом году организаторы позвали ветеранскую сборную Исландии.



Что меня особенно поражает во всем этом мероприятии - уровень организации. Немцы в этом невероятно сильны! Представьте себе огромный переполненный зал почти на девять тысяч болельщиков. Яблоку негде упасть, развеваются флаги, поют фанаты, льется пиво, доносится аромат сосисок, ведется прямой эфир на центральном телевидении! Красота.



К слову, примерно в те же сроки ветеранская сборная Украины играла на турнире в Грузии, где дошла до финала, уступив лишь хозяевам турнира. Я бы с удовольствием усилил нашу команду, если бы не подтвердил заранее свое участие в «Кубке легенд». Так вот ребята из украинской сборной присылали мне фото турнира в Грузии, и я был поражен контрасту в популярности и массовости двух мероприятий.



Должен вам сказать, что даже в высшем дивизионе чемпионата России не на всех играх моего «Динамо» собиралось по девять тысяч зрителей. А здесь столько людей, которые ежегодно приходят посмотреть на старых дядек. (Улыбается).



- Некоторые из этих старых дядек - еще очень даже ничего.

- Мы все жили в одном отеле, после турнира был гала-концерт, наговорились о старых временах… Но на поле друзей не было. Формула жесткая - искусственное покрытие с бортиками, играем два тайма по 10 минут чистым временем, четыре игрока в поле плюс вратарь. Ворота по высоте как реальные, по длине - чуть поуже. В прошлом году наша «Боруссия» срезалась еще на отборочной стадии, уступив в полуфинале «Дуйсбургу», что называется, на тоненького.



- Это там, где вы с кем-то подрались?

- Якобы подрался, хотя интернет пестрел фотографиями и даже какими-то роликами. (Смеется). А в этом году после решающего матча я увидел бешеную радость ребят. Все прыгали и кричали: «Наконец-то!» Оказалось, что за всю историю проведения этого кубка Менхенгладбах лишь один раз дошел до финала, проиграв Берлину. А тут победа!



- Кто из звезд помогал вам выигрывать?

- Громких имен типа Оливера Нойвилля в этом году не было. Но вот, допустим, Майк Ханке играл за «Шальке», «Вольфсбург» и провел несколько матчей за сборную, заканчивая карьеру в «Боруссии». А еще за нас выступал один из первых бразильцев в Гладбахе - Чикинью.



Так по составу смотришь и думаешь: такой бы составчик да внезапно омолодить лет на двадцать, мы бы еще в бундеслиге попылили!



- В финальном турнире вы забили три мяча.

- Вообще-то я долгое время вообще не мог забить. Все спрашивали: «Андрей, не пора ли уже?» Я отшучивался: «Забиваю только в ответственных играх. А пока не надо». Первый мяч забил в полуфинале, мы победили 2:0. А в решающем поединке бились с берлинским «Унионом». Я открыл счет, мы вели 2:1, хозяева начали нас прилично поддушивать, но в самой концовке, на последних секундах встречи я забил третий мяч и снял все вопросы.



- Пацан сказал - пацан сделал?

- Вроде того! (Смеется).



Михаил СПИВАКОВСКИЙ

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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