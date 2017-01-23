ОФИЦИАЛЬНО: Анджело Качавенда – игрок Зари

© ФК Заря. Анджело Качавенда

Вторым игроком, который официально пополнил ряды луганской «Зари» в 2017-м году стал полузащитник Анджело Качавенда. Напомним, что несколько дней назад он присоединился к команде на сборах в Запорожье, и сегодня с футболистом был подписан четырёхлетний контракт.

Анджело родом из сербского города Нови-Сад. С 12-ти лет являлся игроком футбольного клуба «Войводина». Отметим юный возраст футболиста. Вчера Анджело исполнилось 18 лет.

В сезоне 2016/17 играл за Ю-19 «Войводины», завершив со своей командой первый круг на 3-м месте из 16-ти возможных. Из 15-ти матчей, которые провела его команда, принимал участие во всех играх и провёл на поле в каждой встрече все 90 минут. Голов не забивал, но отдал 5 результативных передач. Играет Анджело на позиции опорного полузащитника.

В луганской команде игрок будет задействован под номером 32.

Ф.И.О.: Анджело Качавенда (Andelo Kaĉavenda)

Дата рождения: 22.01.1999.

Гражданство: Сербия.

Позиция: Полузащитник.

Экс-клуб: «Войводина».

Игровой номер: 32.

Источник — ФК Заря

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