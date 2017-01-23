ОФИЦИАЛЬНО: Анджело Качавенда – игрок Зари

Вторым игроком, который официально пополнил ряды луганской «Зари» в 2017-м году стал полузащитник Анджело Качавенда. Напомним, что несколько дней назад он присоединился к команде на сборах в Запорожье, и сегодня с футболистом был подписан четырёхлетний контракт.
Анджело родом из сербского города Нови-Сад. С 12-ти лет являлся игроком футбольного клуба «Войводина». Отметим юный возраст футболиста. Вчера Анджело исполнилось 18 лет.
В сезоне 2016/17 играл за Ю-19 «Войводины», завершив со своей командой первый круг на 3-м месте из 16-ти возможных. Из 15-ти матчей, которые провела его команда, принимал участие во всех играх и провёл на поле в каждой встрече все 90 минут. Голов не забивал, но отдал 5 результативных передач. Играет Анджело на позиции опорного полузащитника.
В луганской команде игрок будет задействован под номером 32.
Ф.И.О.: Анджело Качавенда (Andelo Kaĉavenda)
Дата рождения: 22.01.1999.
Гражданство: Сербия.
Позиция: Полузащитник.
Экс-клуб: «Войводина».
Игровой номер: 32.
Источник — ФК Заря
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Отрадно, что в Заре именно тренеры выбирают, кого надо приобрести, а не хозяева,
как во многих других клубах.
Удачи парню в Заре.
контракт на 4 года?
Ведь до 18 лет там только с согласия родителей и не более чем на 3 года + разные другие нюансы.
Конечно, он вряд ли это прочтет, но хочется пожелать ему здоровья и успехов в работе на радость украинским болельщикам..
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