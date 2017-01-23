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ОФИЦИАЛЬНО: Анджело Качавенда – игрок Зари

Сербский футболист подписал четырехлетний контракт с луганским клубом

  • 23.01.2017 12:35
  • 2824 просмотров
  • 7 комментария
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ФК Заря. Анджело Качавенда
© ФК Заря. Анджело Качавенда

Вторым игроком, который официально пополнил ряды луганской «Зари» в 2017-м году стал полузащитник Анджело Качавенда. Напомним, что несколько дней назад он присоединился к команде на сборах в Запорожье, и сегодня с футболистом был подписан четырёхлетний контракт.

Анджело родом из сербского города Нови-Сад. С 12-ти лет являлся игроком футбольного клуба «Войводина». Отметим юный возраст футболиста. Вчера Анджело исполнилось 18 лет.

В сезоне 2016/17 играл за Ю-19 «Войводины», завершив со своей командой первый круг на 3-м месте из 16-ти возможных. Из 15-ти матчей, которые провела его команда, принимал участие во всех играх и провёл на поле в каждой встрече все 90 минут. Голов не забивал, но отдал 5 результативных передач. Играет Анджело на позиции опорного полузащитника.

В луганской команде игрок будет задействован под номером 32.

Ф.И.О.: Анджело Качавенда (Andelo Kaĉavenda)
Дата рождения: 22.01.1999.
Гражданство: Сербия.
Позиция: Полузащитник.
Экс-клуб: «Войводина».
Игровой номер: 32.

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 23.01.2017 13:01
    +15
    Нарешті повноцінний трансфер, а не оренда!... Удачі в новому клубі!
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    odiniznashix
      odiniznashix, 23.01.2017 13:18
    +10
    Как раз тот возраст с которым Вернидуб любит работать.
    Отрадно, что в Заре именно тренеры выбирают, кого надо приобрести, а не хозяева,
    как во многих других клубах.
    Удачи парню в Заре.
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    odiniznashix
      odiniznashix, 23.01.2017 13:22
    0
    Специально выжидали до совершеннолетия, чтобы заключить полноценный
    контракт на 4 года?
    Ведь до 18 лет там только с согласия родителей и не более чем на 3 года + разные другие нюансы.
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    pakplus
      pakplus, 23.01.2017 14:09
    0
    Поменяйте фото.Это же игрок Черноморца ))) !!!!
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    Олесь Хорунжий
      Олесь Хорунжий, 23.01.2017 14:43
    0
    pakplus, 23.01.2017 14:09
    Поменяйте фото.Это же игрок Черноморца ))) !!!!
    Нет, это не Крнета, если вы о нем
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    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 23.01.2017 15:16
    -2
    ахметов наконецто язик висунул)))
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    odiniznashix
      odiniznashix, 23.01.2017 15:41
    +3
    Вчера, кстати, был День рождения и у Юрия Николаевича Вернидуба.
    Конечно, он вряд ли это прочтет, но хочется пожелать ему здоровья и успехов в работе на радость украинским болельщикам..
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