Дмитрий КОРКИШКО: «С финансами у Черноморца все нормально»

© ФК Черноморец. Дмитрий Коркишко

Игрок одесского «Черноморца» Дмитрий Коркишко рассказал о финансовой ситуации в клубе.

- По большому счету, в финансовом плане в клубе все нормально. Есть небольшие задолженности, но это максимум месяц. Сейчас нам должны выплатить за декабрь, поэтому можно считать, что задолженности нет.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.