Дмитрий КОРКИШКО: «С финансами у Черноморца все нормально»

Игрок одесского «Черноморца» Дмитрий Коркишко рассказал о финансовой ситуации в клубе.
- По большому счету, в финансовом плане в клубе все нормально. Есть небольшие задолженности, но это максимум месяц. Сейчас нам должны выплатить за декабрь, поэтому можно считать, что задолженности нет.
Источник — ТК Футбол
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