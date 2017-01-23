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Дмитрий КОРКИШКО: «С финансами у Черноморца все нормально»

Задолженность клуба перед игроками не превышает одного месяца, утверждает футболист

  • 23.01.2017 12:24
  • 408 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Черноморец. Дмитрий Коркишко
© ФК Черноморец. Дмитрий Коркишко

Игрок одесского «Черноморца» Дмитрий Коркишко рассказал о финансовой ситуации в клубе.

- По большому счету, в финансовом плане в клубе все нормально. Есть небольшие задолженности, но это максимум месяц. Сейчас нам должны выплатить за декабрь, поэтому можно считать, что задолженности нет.

Источник — ТК Футбол

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