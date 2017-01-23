Молодежь Шахтера отправилась в Турцию

© ФК Шахтер Донецк

Утром 23 января молодежная команда «горняков» отправилась в Белек.

Главный тренер Валерий Кривенцов взял на тренировочный сбор 25 футболистов. Среди них шанс проявить себя получили восемь игроков, которые в первой части сезона выступали за «Шахтер» U19:

вратари: Евгений Гриценко, Руслан Ефанов, Евгений Кучеренко;

защитники: Тарас Качараба, Игорь Кирюханцев, Даниил Сагуткин, Александр Масалов, Владимир Грачев, Валерий Бондарь, Ефим Конопля;

полузащитники: Александр Пихаленок, Андрей Коробенко, Юрий Глущук, Никита Адаменко, Данил Игнатенко, Алексей Зинкевич, Артур Авагимян, Владимир Якимец, Дмитрий Топалов, Максим Чех, Виктор Корниенко, Андрей Кулаков;

нападающие: Роман Яловенко, Александр Глагола, Денис Арендарук.

В Турции команда будет готовиться до 17 февраля. Первый контрольный матч со сборной Саудовской Аравии U20 состоится 28 января. Всего в программе подготовке молодежки 10 спаррингов.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.