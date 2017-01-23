Молодежь Шахтера отправилась в Турцию

Утром 23 января молодежная команда «горняков» отправилась в Белек.
Главный тренер Валерий Кривенцов взял на тренировочный сбор 25 футболистов. Среди них шанс проявить себя получили восемь игроков, которые в первой части сезона выступали за «Шахтер» U19:
вратари: Евгений Гриценко, Руслан Ефанов, Евгений Кучеренко;
защитники: Тарас Качараба, Игорь Кирюханцев, Даниил Сагуткин, Александр Масалов, Владимир Грачев, Валерий Бондарь, Ефим Конопля;
полузащитники: Александр Пихаленок, Андрей Коробенко, Юрий Глущук, Никита Адаменко, Данил Игнатенко, Алексей Зинкевич, Артур Авагимян, Владимир Якимец, Дмитрий Топалов, Максим Чех, Виктор Корниенко, Андрей Кулаков;
нападающие: Роман Яловенко, Александр Глагола, Денис Арендарук.
В Турции команда будет готовиться до 17 февраля. Первый контрольный матч со сборной Саудовской Аравии U20 состоится 28 января. Всего в программе подготовке молодежки 10 спаррингов.
Источник — ФК Шахтер
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