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Молодежь Шахтера отправилась в Турцию

Валерий Кривенцов взял на учебно-тренировочный сбор 25 футболистов

  • 23.01.2017 11:59
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Утром 23 января молодежная команда «горняков» отправилась в Белек.

Главный тренер Валерий Кривенцов взял на тренировочный сбор 25 футболистов. Среди них шанс проявить себя получили восемь игроков, которые в первой части сезона выступали за «Шахтер» U19:

вратари: Евгений Гриценко, Руслан Ефанов, Евгений Кучеренко;
защитники: Тарас Качараба, Игорь Кирюханцев, Даниил Сагуткин, Александр Масалов, Владимир Грачев, Валерий Бондарь, Ефим Конопля;
полузащитники: Александр Пихаленок, Андрей Коробенко, Юрий Глущук, Никита Адаменко, Данил Игнатенко, Алексей Зинкевич, Артур Авагимян, Владимир Якимец, Дмитрий Топалов, Максим Чех, Виктор Корниенко, Андрей Кулаков;
нападающие: Роман Яловенко, Александр Глагола, Денис Арендарук.

В Турции команда будет готовиться до 17 февраля. Первый контрольный матч со сборной Саудовской Аравии U20 состоится 28 января. Всего в программе подготовке молодежки 10 спаррингов.

Источник — ФК Шахтер

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