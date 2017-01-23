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Черноморец сыграет с БАТЭ

Команда Александр Бабича готовится ко второй части сезона

  • 23.01.2017 11:50
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odessa-sport.info. Александр Бабич
© odessa-sport.info. Александр Бабич
Борисовский БАТЭ 30 января отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Стал известен третий спарринг-партнер «желто-синих». 12 февраля подопечные Александра Ермаковича встретятся одесским «Черноморцем».
 
Напомним, что «моряки» провели уже два спарринга. 17-го января в Совиньоне состоялся тренировочный матч между «Черноморцем» и «Жемчужиной-2» (3:0). В этой встрече тренерский штаб «сине-черных» задействовал игроков молодежного состава, а также футболистов, которые находятся на просмотре.
 
21-го января одесситы провели контрольную встречу с МФК «Николаев», которая завершилась минимальной победой представителя Лиги Пари-Матч. На 16-й минуте Андриевский принес победу своей команде.
 

Источник — Прессбол

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