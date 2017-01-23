Сеск ФАБРЕГАС: «В АПЛ не бывает легких матчей»

© ФК Челси. Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас считает, что команда подходит во всеоружии к сложному отрезку сезона. Испанец остался доволен тем, что «синие» смогли оформить ещё одну важную победу.

Фабрегас вышел на замену во втором тайме и сделал голевую передачу на Гари Кэйхилла, который установил окончательный счет в матче (2:0). В концовке первой половины встречи Диего Коста забил первый мяч «синих», реализовав голевой момент после фланговой передачи Виктора Мозеса. После этой победы «синие» лидируют в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

«В первую очередь я хотел бы от имени команды и всего «Челси» пожелать здоровья Райану Мэйсону», — сказал полузащитник. Во время матча Мэйсон получил серьёзную травму головы в столкновении с Гари Кэйхиллом и был доставлен в больницу Святой Марии.

«Это была очень сложная игра. Ещё до начала матча мы знали, что так оно и будет, — дополняет Фабрегас. — Мы очень хорошо подготовились к матчу, и это дало свои плоды. В АПЛ не бывает легких матчей, но мы должны быть довольны тем, что набрали очень важные 3 очка».

«В эти выходные, когда в некоторых играх были зафиксированы неожиданные результаты, мы знали, что обязаны побеждать в преддверии двух важных топ-матчей».

«Возможно, в первом тайме мы не так быстро перемещали мяч, как следовало, но иногда необходимо побеждать даже в случае, когда не получается демонстрировать красивый футбол».

Фабрегас, заменивший на 69-й минуте Эдена Азара, отдал очередной голевой пас, сделав точный навес со штрафного на Гари Кэйхилла.

«Все отлично сложилось. Я играю в футбол, чтобы побеждать и получать удовольствие от игры. Когда я не выхожу на поле, я расстраиваюсь, радости такая ситуация не добавляет, но я доволен, что команда хорошо играет. Футбол — это моя жизнь, это всё для меня. Каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь показать свою лучшую игру. В этом матче я снова удачно проявил себя, поэтому мне нужно продолжать двигаться в том же направлении и показывать тренеру, что я заслуживаю играть».

Фабрегас также порадовался за Диего Косту, который вернулся в команду и забил ещё один важный мяч.

«Это был отличный гол. Диего всегда помогает команде, когда она в нём нуждается, -—говорит Фабрегас. — Мы знаем, что Диего даёт команде, нет смысла лишний раз говорить об этом. Мы рады, что он вернулся. Он нужен нам, если мы хотим добиваться своих целей».

Следующий матч «синие» проведут в субботу: в четвёртом раунде Кубка Англии «Челси» сыграет на своем поле с «Брентфордом», а уже 31 января проведёт в АПЛ гостевой поединок с «Ливерпулем».

«У нас будет важный матч в Кубке Англии, после чего, уверен, главный тренер наилучшим образом подготовит нас к игре с «Ливерпулем», который является одной из лучших команд в АПЛ на данный момент».

«Мы просто будем играть в свой футбол. Мы хорошо играем в этом сезоне. Почему бы не поехать туда и не заявить о своих претензиях на титул?».

Источник — ФК Челси

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