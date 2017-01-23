Антонио КОНТЕ: «Столкновение с Мэйсоном – несчастный случай»

© ФК Челси. Антонио Конте

После того, как его команда увеличила отрыв во главе турнирной таблицы АПЛ до 8 очков, Антонио Конте говорил о том, насколько важно использовать осечки конкурентов, которые (за исключением «Арсенала») потеряли очки в эти выходные.

«Синие» вышли на матч, уже зная, что «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и оба манчестерских клуба потеряли очки в субботу, и Конте признал, что этот факт оказал определенное давление на его клуб.

«Сегодня мы выдали не лучшую игру, но это нормально. Мы входим во вторую половину сезона, когда набранные очки приобретают особую значимость как для нас, так и для других клубов, — комментирует итальянец. — «Халл» находится в зоне вылета и отчаянно нуждается в набранных турнирных баллах. Сегодня нам противостояла сильная, хорошо организованная команда, которая изменила свою схему в соответствии с нашей тактикой».

«Этот тур наглядно подтвердил мои слова о том, что в этом чемпионате не бывает простых или проходных матчей».

«Большинство наших конкурентов потеряли очки. Мы играли последними и знали результаты преследователей, из-за чего на нас оказывалось дополнительное давление. Нам нужно было максимально продуктивно использовать результаты э того тура, и это было нелегко».

Диего Коста сегодня вернулся в стартовый состав, провел свой 100-й матч за «Челси» и открыл счет в матче в самом конце первого тайма

«Теперь вы должны сказать мне, правильно ли я поступил, выпустив Диего в стартовом составе. В пятницу на пресс-конференции я подчеркнул, что всегда принимаю решения в интересах команды. Если бы он не был готов или я сделал неверный выбор, это была бы моя ошибка, а не игрока».

«Он провел отличный матч и продемонстрировал профессиональный подход к делу. Он обладает невероятной физической и психологической энергией, что делает его ключевым игроком команды. Завтра мы отдыхаем, после чего начинаем готовиться к предстоящему матчу Кубка Англии».

Конте задали вопрос о том, знает ли он, почему нападающий отметил свой гол именно так

«Честно говоря, я не видел этот момент, поскольку праздновал взятие ворот вмести с теми, кто находился на скамейке. Иногда забитые голы несут настоящую опасность для членов моей команды. Важно то, что мы забиваем, а не то, как мы празднуем голы. Диего провел отличный матч, и, я надеюсь, своим выступлением положил конец любым разговорам, которые в последнее время ходят вокруг него. Мы показали командное единство. Именно это является ценностью нашей команды, позволяя нам оставаться на вершине».

«По контракту Диего проведет в клубе еще два года. Он счастлив остаться с нами и выступать за «Челси». Сейчас нам необходимо сосредоточиться на насущных проблемах и пока не стоит заглядывать далеко вперед. В противном случае мы рискуем упустить текущий момент, а сейчас это важнее отдаленного будущего».

По итогам прошедшего тура Антонио Конте попросили прокомментировать мнение о том, что теперь судьба титула находится исключительно в наших руках

«Нет. Как футболист, я выигрывал и проигрывал чемпионаты за четыре тура до окончания. Да, у нас есть 8-очковый отрыв, но до финиша осталось еще 16 туров. Мы достаточно опытны, чтобы понимать, что борьба в АПЛ будет идти до самого конца. Сейчас важно побеждать и обращать в свою пользу потери наших соперников. Тем не менее, я уверен, что борьба за титул будет идти до последнего момента. Перед началом сезона никто не думал, что мы будем так уверенно лидировать, и это вдвойне приятно».

От лица клуба Конте пожелал здоровья игроку «Халл Сити» Райану Мейсону.

На послематчевой конференции наставник гостей Марку Силва подтвердил, что полузащитник был доставлен в госпиталь после столкновения с Гари Кэхиллом в дебюте матча.

Конте сказал следующее: «Все в «Челси» желают Райану Мейсону скорейшего восстановления. Столкновение с Гари стало действительно несчастным случаем».

«Мы надеемся, что он в ближайшее время поправится и в самые кратчайшие сроки вернется на поле».

В интервью телевидению сразу после финального свистка Гари Кэйхилл пожелал Райану Мейсону скорейшего выздоровления».

Источник — ФК Челси

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