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Ворскла разгромно проиграла Дунаву

Полтавская команда провела товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах

  • 23.01.2017 10:46
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Вашій увазі нарізка голів, які забивалися у товариській грі полтавської «Ворскли» з болгарським клубом «Дунав» із міста Русе.

«Ворскла» - «Дунав» (Русе, Болгарія) - 1:5
Голи: Дегтярьов (52, пен.) - Дімов (16), Чеснаков (18, автогол), Шопов (28), Карагерем (58), Будінов (75, пен.)

Источник — ФК Ворскла

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