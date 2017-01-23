Да нет, Джошуа - молод, силен, голод к победе, хана Кличко

чмирили за людські якості, а якщо зіграв добре, то чого ж заперечувати очевидне

ну отличный дебют, упал раз 10 и даже пенальти заработал, норм.

а, что они их за руки держат и не пускают?скатертью дорога и попутный ветер в спину!

Вот и за таких ущербных как вы, они и не могут в Донецк вернуться.