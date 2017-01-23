Вашій увазі нарізка голів, які забивалися у товариській грі полтавської «Ворскли» з болгарським клубом «Дунав» із міста Русе.
«Ворскла» - «Дунав» (Русе, Болгарія) - 1:5
Голи: Дегтярьов (52, пен.) - Дімов (16), Чеснаков (18, автогол), Шопов (28), Карагерем (58), Будінов (75, пен.)
Источник — ФК Ворскла
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