Сидорчук хочет остаться в Динамо

© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук отказался от перехода в турецкий «Фенербахче», сообщает местная пресса. Ранее мы сообщали о том, что «канарейки» проявляют интерес к 25-летнему футболисту , но «Динамо» запросило за трансфер 15 миллионов евро.

«Фенербахче» отказался выплачивать эту сумму, однако предпринимал попытки договориться с чемпионами Украины. Сам Сидорчук на днях выразил надежду остаться в «Динамо». Напомним, контракт футболиста с командой Сергея Реброва рассчитан до середины 2019-го года.

Источник — Sport.ua

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