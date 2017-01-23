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Сидорчук хочет остаться в Динамо

Украинский полузащитник отказался переходить в «Фенербахче»

  • 23.01.2017 10:31
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ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук
Хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук отказался от перехода в турецкий «Фенербахче», сообщает местная пресса. Ранее мы сообщали о том, что «канарейки» проявляют интерес к 25-летнему футболисту, но «Динамо» запросило за трансфер 15 миллионов евро.
 
«Фенербахче» отказался выплачивать эту сумму, однако предпринимал попытки договориться с чемпионами Украины. Сам Сидорчук на днях выразил надежду остаться в «Динамо». Напомним, контракт футболиста с командой Сергея Реброва рассчитан до середины 2019-го года.
 

Источник — Sport.ua

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