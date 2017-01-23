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Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Шахтер - великий клуб»

Нападающий донецкого «Шахтера» - о подготовке команды ко второй части сезона

  • 23.01.2017 10:25
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ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук
© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук
Новичок Шахтера Густаво Бланко-Лещук рассказал о том, как проходит его адаптация в донецкой команде.
 
«Я счастлив оказаться в Шахтере. Это великий клуб. Сейчас все в команде мне помогают. Ребята хорошо приняли меня в свой коллектив. Я всем удовлетворен в Шахтере», — заявил 25-летний аргентинец.
 
Отметим, что Бланко-Лещук уже успел провести свой первый контрольный поединок в футболке Горняков. Шахтер в последний день пребывания на испанских сборах обыграл польскую Краковию (2:0).
 

Источник — ТК Футбол

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