Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Шахтер - великий клуб»

Новичок Шахтера Густаво Бланко-Лещук рассказал о том, как проходит его адаптация в донецкой команде.
«Я счастлив оказаться в Шахтере. Это великий клуб. Сейчас все в команде мне помогают. Ребята хорошо приняли меня в свой коллектив. Я всем удовлетворен в Шахтере», — заявил 25-летний аргентинец.
Отметим, что Бланко-Лещук уже успел провести свой первый контрольный поединок в футболке Горняков. Шахтер в последний день пребывания на испанских сборах обыграл польскую Краковию (2:0).
Источник — ТК Футбол
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