Луис АДРИАНО: «Каждый матч для Спартака - это финал»

© ФК Спартак, Луис Адриано

Нападающий «Спартака» Луис Адриано подчеркнул, что красно-белым необходимо постараться одержать победу в каждом из предстоящих матчей в чемпионате России, если они хотят завоевать чемпионство. По словам форварда, мысли о том, что каждая игра будет сродни финалу, поможет спартаковцам сохранить мотивацию.

- Понимаю, что каждый предстоящий тур для «Спартака» - это финал. Только такой подход обеспечит нам должную концентрацию и мотивацию, - приводит пресс-служба красно-белых слова Адриану. - Трудности будут, но вместе мы их преодолеем. Для меня особой, по понятным причинам, могла бы стать встреча с «Зенитом». Но я не собираюсь ее выделять: для победы в чемпионате нужно постараться выигрывать в каждом из матчей.

- Много ли для вас значит поддержка болельщиков?

- Я пока с болельщиками «Спартака» встречался только за пределами стадиона, но ребята мне уже рассказали, что здесь поддержка трибун еще сильнее, чем в Донецке, где она была на очень высоком уровне. Я, в свою очередь, буду стараться оправдать ожидания и приносить поклонникам нашего клуба как можно больше положительных эмоций.

Источник — ФК Спартак Москва

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.