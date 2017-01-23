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Луис АДРИАНО: «Каждый матч для Спартака - это финал»

Новичок московского «Спартака» - о подготовке команды ко второй части сезона

  • 23.01.2017 10:05
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ФК Спартак, Луис Адриано
© ФК Спартак, Луис Адриано
Нападающий «Спартака» Луис Адриано подчеркнул, что красно-белым необходимо постараться одержать победу в каждом из предстоящих матчей в чемпионате России, если они хотят завоевать чемпионство. По словам форварда, мысли о том, что каждая игра будет сродни финалу, поможет спартаковцам сохранить мотивацию.
 
- Понимаю, что каждый предстоящий тур для «Спартака» - это финал. Только такой подход обеспечит нам должную концентрацию и мотивацию, - приводит пресс-служба красно-белых слова Адриану. - Трудности будут, но вместе мы их преодолеем. Для меня особой, по понятным причинам, могла бы стать встреча с «Зенитом». Но я не собираюсь ее выделять: для победы в чемпионате нужно постараться выигрывать в каждом из матчей.
 
- Много ли для вас значит поддержка болельщиков?
- Я пока с болельщиками «Спартака» встречался только за пределами стадиона, но ребята мне уже рассказали, что здесь поддержка трибун еще сильнее, чем в Донецке, где она была на очень высоком уровне. Я, в свою очередь, буду стараться оправдать ожидания и приносить поклонникам нашего клуба как можно больше положительных эмоций. 
 

Источник — ФК Спартак Москва

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