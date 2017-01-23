Орест КУЗЫК: «Надеемся, что Кучук выведет Сталь на новый уровень»

- Орест, ты пришел в «Сталь» незадолго до окончания осенней части чемпионата, провел за первую команду несколько игр, а также отметился результативной игрой за молодежный состав. Как сам чувствуешь, уже полностью влился в коллектив?
- Думаю, что да. Когда приходил в команду, то знал уже многих ребят, и никаких проблем по поводу вливания в коллектив не было. Ну а затем провел несколько матчей, начал сыгрываться с партнерами и постепенно адаптировался к игре команды. Сейчас чувствую, что всё хорошо.
- Ты впервые проводишь со «Сталью» полноценный сбор. Какие у тебя сложились впечатление о первых днях?
- Сборы – это всегда тяжело. Известно, что на сборах легкой работы не бывает, но у нас они проходят интересно. Сейчас все готовятся к весенней части сезона, чтобы с новыми силами и задачами добиваться результата.
- Правда ли, что на сборах особая атмосфера?
- Атмосфера рабочая. Все ребята полностью сконцентрированы на работе, поскольку сборы один из важнейших этапов подготовки к сезону, поэтому нужно готовиться с максимальной концентрацией. А так атмосфера хорошая.
- Чем занимаешься в свободное от тренировок время?
- У нас много свободного времени нет, поскольку тренировки интенсивные и после них просто приходишь, и хочется лечь отдохнуть. Можно посмотреть какой-то фильм или просто поспать.
- Чувствуется в тренировочном процессе новая рука? Чем отличаются тренировки нынешнего тренерского штаба от предыдущего?
- С приходом Леонида Станиславовича Кучука тренировки стали более интересными и интенсивными. Чувствуется, что у команды будет появляться свой стиль игры. Сейчас хочется только прогрессировать и доказывать, что то место, которое мы занимаем в турнирной таблице, не наше, и мы должны быть вверху.
- Приход в команду Леонида Кучука выведет команду на новый уровень?
- Мы все на это надеемся. Будем слушать все требования, которые Леонид Станиславович нам предъявляет. Команда будет стараться их выполнять, чтобы достичь максимальной цели и решить задачи, которые перед нами стоят.
- Многие специалисты считают, что новый главный тренер «Стали» умеет раскрывать молодых футболистов. Чего лично ты ожидаешь от сотрудничества с Леонидом Кучуком?
- Конечно, хочется прогрессировать в своем росте и добиваться максимальных результатов с командой.
- Ты игрок линии атаки, а в первой части чемпионата у «Стали» как раз в этом аспекте у команды были проблемы. В чем на твой взгляд причины этого?
- Ну как сказать проблемы… Если посмотреть наши игры, то у команды моменты были, но не хватало реализации. Где-то возможно не хватило везения, но для этого у нас сейчас есть сборы, где мы готовимся и работаем над всеми компонентами футбола. И я надеюсь, что во второй части чемпионата у нас всё будет получаться: и голы, и красивая игра, и главное – это набранные очки.
- Тебе больше нравится самому забивать или ассистировать партнерам?
- В этом особой разницы я не вижу. Главное, чтобы команда добивалась положительного результата, а при этом забил ты или отдал голевую передачу не столь важно.
- За это время, что ты в команде, особенно с кем-то из ребят сдружился?
- Сложно выделить кого-то одного. Все ребята дружные, со всеми партнерами по команде хорошо общаюсь. Поэтому не могу выделить кого-то отдельно.
- Какие для себя лично ты поставил задачи в новом 2017 году?
- Повторюсь, хочется добиться максимального результата с футбольным клубом «Сталь», занимать самые высокие места, ну и конечно самому прогрессировать и подниматься в игре выше и выше. Ну а самое главное мое желание - здоровье близких и родных.
Источник — ФК Сталь Каменское
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.