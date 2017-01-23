Орест КУЗЫК: «Надеемся, что Кучук выведет Сталь на новый уровень»

© ФК Сталь, Орест Кузык

- Орест, ты пришел в «Сталь» незадолго до окончания осенней части чемпионата, провел за первую команду несколько игр, а также отметился результативной игрой за молодежный состав. Как сам чувствуешь, уже полностью влился в коллектив?

- Думаю, что да. Когда приходил в команду, то знал уже многих ребят, и никаких проблем по поводу вливания в коллектив не было. Ну а затем провел несколько матчей, начал сыгрываться с партнерами и постепенно адаптировался к игре команды. Сейчас чувствую, что всё хорошо.

- Ты впервые проводишь со «Сталью» полноценный сбор. Какие у тебя сложились впечатление о первых днях?

- Сборы – это всегда тяжело. Известно, что на сборах легкой работы не бывает, но у нас они проходят интересно. Сейчас все готовятся к весенней части сезона, чтобы с новыми силами и задачами добиваться результата.

- Правда ли, что на сборах особая атмосфера?

- Атмосфера рабочая. Все ребята полностью сконцентрированы на работе, поскольку сборы один из важнейших этапов подготовки к сезону, поэтому нужно готовиться с максимальной концентрацией. А так атмосфера хорошая.

- Чем занимаешься в свободное от тренировок время?

- У нас много свободного времени нет, поскольку тренировки интенсивные и после них просто приходишь, и хочется лечь отдохнуть. Можно посмотреть какой-то фильм или просто поспать.

- Чувствуется в тренировочном процессе новая рука? Чем отличаются тренировки нынешнего тренерского штаба от предыдущего?

- С приходом Леонида Станиславовича Кучука тренировки стали более интересными и интенсивными. Чувствуется, что у команды будет появляться свой стиль игры. Сейчас хочется только прогрессировать и доказывать, что то место, которое мы занимаем в турнирной таблице, не наше, и мы должны быть вверху.

- Приход в команду Леонида Кучука выведет команду на новый уровень?

- Мы все на это надеемся. Будем слушать все требования, которые Леонид Станиславович нам предъявляет. Команда будет стараться их выполнять, чтобы достичь максимальной цели и решить задачи, которые перед нами стоят.

- Многие специалисты считают, что новый главный тренер «Стали» умеет раскрывать молодых футболистов. Чего лично ты ожидаешь от сотрудничества с Леонидом Кучуком?

- Конечно, хочется прогрессировать в своем росте и добиваться максимальных результатов с командой.

- Ты игрок линии атаки, а в первой части чемпионата у «Стали» как раз в этом аспекте у команды были проблемы. В чем на твой взгляд причины этого?

- Ну как сказать проблемы… Если посмотреть наши игры, то у команды моменты были, но не хватало реализации. Где-то возможно не хватило везения, но для этого у нас сейчас есть сборы, где мы готовимся и работаем над всеми компонентами футбола. И я надеюсь, что во второй части чемпионата у нас всё будет получаться: и голы, и красивая игра, и главное – это набранные очки.

- Тебе больше нравится самому забивать или ассистировать партнерам?

- В этом особой разницы я не вижу. Главное, чтобы команда добивалась положительного результата, а при этом забил ты или отдал голевую передачу не столь важно.

- За это время, что ты в команде, особенно с кем-то из ребят сдружился?

- Сложно выделить кого-то одного. Все ребята дружные, со всеми партнерами по команде хорошо общаюсь. Поэтому не могу выделить кого-то отдельно.

- Какие для себя лично ты поставил задачи в новом 2017 году?

- Повторюсь, хочется добиться максимального результата с футбольным клубом «Сталь», занимать самые высокие места, ну и конечно самому прогрессировать и подниматься в игре выше и выше. Ну а самое главное мое желание - здоровье близких и родных.

Источник — ФК Сталь Каменское

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