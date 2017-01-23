Дмитрий КЛЕЦ: «Становимся более сыгранными»

© ФК Карпаты. Дмитрий Клец

Молодий півзахисник «левів», як і вся команда, у неділю отримала півдня відпочинку. Як Дмитро провів вільний час і в чому особливість зборів в Туреччині, він розповів журналістам.

«Більшість гравців, мабуть, провела свій вільний час в номерах, у ліжку. Так і я – спершу як слід виспався, а потім пішов з хлопцями прогулятися до моря, подивитися на хвилі. До Антальї їхати навіть не думав, треба було зберегти сили, адже збори закінчуються, будуть ще матчі, і не виключено, що доведеться провести на полі 90 хвилин» – каже хавбек.

«Звичайно, команда втомлена, але з кожним тренуванням і з кожною грою ми стаємо все більш зіграними. Йде нормальний процес, все добре в нас. А втома має бути, бо це збори. Правда, вони особливі для мене. Наш тренер хоче, щоб ми більше займалися із м’ячами, аніж бігали. Я двома руками «за», адже не секрет, що жоден футболіст не любить просто бігати. Тому в нас така ситуація, яка просто не може не подобатися».

«Уболівальники нас критикували за першу гру. Власне, не так за дії на полі, як за результат. Він справді прикрий. Усі хочуть вигравати, але перед цим матчем ми справді були дуже втомлені. Це ж тільки минув перший тиждень на зборах, ще ніхто не був готовий. Але вже у другому матчі ситуація змінилася – ми виглядали значно краще і мали перемагати словаків» – підсумував Дмитро Кльоц.

Источник — ФК Карпаты

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