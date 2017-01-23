Юрий КЛИМЧУК: «Долго шел к этой цели»

© ФК Сталь. Юрий Климчук

- Юра! Ты впервые на сборах с основным составом. Был удивлен, когда узнал, что летишь в Турцию?

- Конечно, был немного удивлен. Но я долго шел к этой цели, много работал и стремился поехать на сборы с основой. У меня получилось.

- Чувствуешь в себе силы в недалеком будущем пробиться в основной состав «Стали»?

- Да, я очень надеюсь, что в скором времени буду играть в основном составе «Стали». Делаю для этого все от меня зависящее.

- Насколько отличается подготовка к сезону основной команды от «молодежки» «Стали»?

- В целом, подготовка та же. Конечно же, в основе больше нагрузок и физических упражнений.

- На что остаются силы после тренировок?

- Ни на что сил больше не остается. Между тренировками обычно нахожусь в номере и отдыхаю.

- Но по окрестностям успел уже погулять?

- Нет, не гулял еще. Не было времени.

- Ребята из молодежного состава «Стали» сейчас участвуют в Мемориале Макарова, в частности, недавно сумели обыграть «Олимпик». Следишь за выступлением «молодежки»?

- Да, слежу. Поздравил их после победы над «Олимпиком». Пожелал удачи в следующих играх. Я постоянно поддерживаю связь с ребятами из молодежного состава «Стали».

Источник — ФК Сталь Каменское

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