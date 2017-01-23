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Симоне ИНДЗАГИ: «Нельзя начинать встречу с чемпионом подобным образом»

Главный тренер «Лацио» - о матче против «Ювентуса» (0:2)

  • 23.01.2017 09:22
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Симоне ИНДЗАГИ: «Нельзя начинать встречу с чемпионом подобным образом»
Наставник футбольного клуба Лацио Симоне Индзаги дал свои комментарии после поражения на «Ювентус Стэдиум». 
 
«Конечно, встречи с таким соперником являются особенными. Я знал, что нам придется очень трудно, но мне бы хотелось видеть другой подход в исполнении своих футболистов. Мы не должны были пропускать два мяча в течение первых пятнадцати минут. Если бы команда опустила голову, то все могло быть еще хуже. 
 
Я не хотел бы оценивать игру отдельных футболистов. Конечно, каждый игрок в таком матче должен делать все, что в его силах, возможно, даже больше. Если вы начинаете поединок с чемпионом так, как мы начали сегодня, то все можно заканчивать. Может быть, во встрече с другим оппонентом ситуацию удалось бы исправить, но сегодня все было иначе. Мы попытаемся тщательно проанализировать то, что произошло. 
 
Схема Ювентуса? Я ожидал того, что Дибала может сыграть под двумя другими нападающими, но проблема заключалась не в схеме. Как я уже говорил, мы провалили стартовый отрезок встречи. Эта встреча должна стать для команды хорошим уроком. С большими соперниками нельзя действовать подобным образом. 
 
Мы должны были играть более качественно в завершающей стадии собственных атак. Команда верила в возможность успешного исхода, поскольку хорошо подготовилась к игре. Очень жаль, что все закончилось именно так. Остается только принять это поражение и думать о следующей игре с Кьево. 
 
Разрыв между Лацио и большими командами? Небольшой разрыв есть, но при этом мы идем выше, нежели Милан или Интер. Важно думать о каждом следующем матче. Я счастлив тому, что тренирую такую команду». 
 

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