Симоне ИНДЗАГИ: «Нельзя начинать встречу с чемпионом подобным образом»

Наставник футбольного клуба Лацио Симоне Индзаги дал свои комментарии после поражения на «Ювентус Стэдиум».

«Конечно, встречи с таким соперником являются особенными. Я знал, что нам придется очень трудно, но мне бы хотелось видеть другой подход в исполнении своих футболистов. Мы не должны были пропускать два мяча в течение первых пятнадцати минут. Если бы команда опустила голову, то все могло быть еще хуже.

Я не хотел бы оценивать игру отдельных футболистов. Конечно, каждый игрок в таком матче должен делать все, что в его силах, возможно, даже больше. Если вы начинаете поединок с чемпионом так, как мы начали сегодня, то все можно заканчивать. Может быть, во встрече с другим оппонентом ситуацию удалось бы исправить, но сегодня все было иначе. Мы попытаемся тщательно проанализировать то, что произошло.

Схема Ювентуса? Я ожидал того, что Дибала может сыграть под двумя другими нападающими, но проблема заключалась не в схеме. Как я уже говорил, мы провалили стартовый отрезок встречи. Эта встреча должна стать для команды хорошим уроком. С большими соперниками нельзя действовать подобным образом.

Мы должны были играть более качественно в завершающей стадии собственных атак. Команда верила в возможность успешного исхода, поскольку хорошо подготовилась к игре. Очень жаль, что все закончилось именно так. Остается только принять это поражение и думать о следующей игре с Кьево.

Разрыв между Лацио и большими командами? Небольшой разрыв есть, но при этом мы идем выше, нежели Милан или Интер. Важно думать о каждом следующем матче. Я счастлив тому, что тренирую такую команду».

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