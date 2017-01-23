Владлен ЮРЧЕНКО: «Шевченко поздравил с голом в ворота Монако»

© ФК Байер

Украинский легионер немецкого «Байера» Владлен Юрченко, которому 22 января исполнилось 23 года, рассказал о своей европейской жизни.

— Мне кажется, что все мои дни рождения были одинаковыми. Чаще всего в это время я на сборах, а там особо не отпразднуешь — постоянные тренировки, режим. В «Байере» обычно тренер перед тренировкой поздравляет от всей команды. После идем с ребятами на кофе и торт.

— Можете ли позволить себе бокал вина в этот день?

— Я вообще не пью, не вижу в этом прелести. В «Байере» много уделяют внимания рациону футболистов, мне тоже пришлось пересмотреть свое питание, отказаться от жирного, пью много воды, стараюсь не есть вечером. Так что даже в день рождения режим не нарушаю.

— Как вы отдохнули во время отпуска?

— Отлично, съездили с девушкой в Дубай. У нас хорошая компания подобралась. Мы с Сергеем Болбатом и Сергеем Гринем (экс-партнеры Юрченко по молодежной команде «Шахтера» — авт.) заранее спланировали, что поедем отдыхать вместе. Приятно было увидеть ребят.

— Лишние килограммы появились?

— Нет. Ничего лишнего (улыбается). Я люблю активный отдых. Мы много были в движении, играли. Кроме того, я выполнял беговое задание на отпуск. Так что был полностью готов к работе.

— Удалось ли побывать в родном Николаеве?

— К сожалению, нет — отпуск получился короткий. В последний раз я был дома летом. Но родители скоро приедут ко мне, так что соберемся уже здесь, в Леверкузене, всей семьей.

— Вы уже адаптировались в Германии?

— Уже могу сказать, что да. Для меня основой проблемой был язык. Первые полгода было очень трудно, но постепенно начал все понимать. Сейчас уже проблем нет. Даже интервью давал на немецком!

Конечно, сразу было много специфических моментов. Но со временем я понял, что главное тут — все должно быть по правилам, немцы очень правильные во всех планах. Пунктуальные, минута в минуту, секунда в секунду.

— Жилье, авто вам выделил клуб?

— Нет, квартиру и машину здесь я оплачиваю сам.

— Что больше всего удивило в немецком футболе?

— Работа без мяча, отбор, борьба. Здесь без этого нельзя. Я никогда не отличался физическими данными, чтобы толкаться с кем-то или перебегать кого-то. Пришел в такой чемпионат, в такую команду, которая исповедует силовой, скоростной футбол. И я просто отставал. Вначале отставал на две головы, но потом сравнялся. Набирал мышечную массу, много работал в тренажерном зале.

— Говорят, что даже минута опоздания в «Байере» — штраф. Вы уже много заплатили?

— Я не опаздываю. Хотя штрафы есть разные, но у нас все профессионалы, не даем повода.

— В свободное время чем занимаетесь?

— Могу погулять по городу или встретиться с друзьями.

— Как часто удается видеться с украинскими игроками в Германии?

— Вижусь только с Андреем Ворониным, который живет в Дюссельдорфе. На встречи времени нет, только когда наши команды играют друг против друга. Иногда удается пообщаться с Коноплянкой, Олейником.

— По чему больше всего скучаете в Германии?

— По родителям и маминому борщу!

— Тренер Роджер Шмидт назвал вас фантастическим футболистом, который точно нужен команде. Как часто вы общаетесь с ним?

— Мы общаемся хорошо, он часто подходит, подсказывает. Говорит, что должен продолжать так же работать. После тренировки он может уделить мне 15-20 минут, чтобы рассказать, какие были ошибки, где было правильно.

— Вы продлили контракт с «Байером». Были ли у вас другие предложения?

— У меня был контракт по схеме «2+2» — и клуб задействовал эту опцию. Интерес ко мне был, и мой менеджер Андрей Головаш обсуждал это с клубом. Но мне самому хотелось остаться, конкурировать, доказывать, что я могу.

— С кем вы близко общаетесь в команде?

— С Чичарито, Брандтом, Кампелем, Чалологлу.

— Вы уже разговаривали с Андреем Шевченко о сборной?

— Мы с ним говорили, когда я приехал в сборную перед матчем с Исландией. Но тогда проявить себя мне помешала травма. Кстати, Андрей Николаевич мне звонил после игры с «Монако», поздравил с голом, спрашивал о моем состоянии.

— Как расцениваете шансы сборной сыграть на ЧМ-2018?

— Шанс есть всегда, нужно только правильно его использовать. У нас впереди еще достаточно матчей, чтобы завоевать путевку на чемпионат мира.

Источник — Комсомольская правда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.