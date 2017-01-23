Игрок Халл Сити получил перелом черепа и кровоизлияние в мозг

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон получил перелом черепа в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:2). Кроме того, футболисту диагностировано кровоизлияние в мозг. В настоящее время он находится в больнице.

На 12-й минуте игры в штрафной гостей произошло столкновение защитника Гэри Кэйхилла и Мэйсона. Если игрок «Челси» пришел в себя достаточно быстро, то хавбеку «Халла» медики оказывали помощь более пяти минут.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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