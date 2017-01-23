Стефано ПИОЛИ: «Одержали важную победу»

Наставник Интера Стефано Пиоли подвел итог матчу с Палермо, по итогам которого нерадзурри добились шестой победы подряд в рамках Серии А.

«Мы должны были играть в более интенсивный футбол по ходу первой половины, несмотря на созданные моменты. С каждым успехом у команды растет чувство собственного достоинства. Сегодня было очень важно победить, ведь на Сицилии с определенными проблемами столкнулись такие команды, как Ювентус, Лацио и Милан.

Состав? Сегодня выбор был продиктован изнурительным матчем на Кубок Италии среди недели. Теперь у команды будет целая неделя на подготовку к следующему поединку в рамках чемпионата. Удаление Ансальди? На мой взгляд, вторая желтая карточка была чрезмерным наказанием со стороны арбитра. Оба игрока боролись за мяч, так что это был вполне рабочий момент.

Банега? Он очень хорош в плане вертикального футбола. К сожалению, сегодня существовало недостаточное движение со стороны его партнеров, а, возможно, просто у самого Банеги был не лучший день. Как бы там ни было, после выхода Жоау Мариу команда стала играть лучше. Время от времени я буду решать, кто будет полезнее в той или иной ситуации. Банега останется одним из важных игроков команды.

Мы хотим быть конкурентоспособными, а для этого необходимо много футболистов, способных выйти в стартовом составе. У меня в наличии есть отличные игроки, качество которых позволяет побеждать. Мы просто должны как можно меньше допускать ошибок. Сегодня я решил оставить Кондогбия на скамье запасных, поскольку он провел довольно много матчей. К тому же, Брозович является отличным футболистом».

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