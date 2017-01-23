Игор ДУЛЯЙ: «У Коваленко небольшая травма»

Тренер «Шахтера» Игор Дуляй рассказал о травме полузащитника «горняков» Виктора Коваленко.

«К сожалению, последние два дня сбора в Испании не тренировался Коваленко — небольшая травма. Но остальные футболисты работали на высоком уровне.

Что с Коваленко? Нога болит, ничего страшного. Через пару дней он будет тренироваться с нами», — отметил Дуляй.

Напомним, вчера «Шахтер» вернулся в Украину после первого сбора, который проходил в Испании.

Источник — MatchDay

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