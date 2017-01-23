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Команда Кравченко выиграла мини-турнир Днепра

Команда Дмитрия Михайленко продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 23.01.2017 07:59
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр
Солнечная погода сопровождает тренировочный сбор «Днепра» в Турции вот уже пятый день, но в воскресенье, тем не менее, она не была теплой. Впрочем, прохладу игроки нашей команды почувствовать не успели — утренняя тренировка, как и в предыдущие дни, была очень интенсивной. Очередной цикл упражнений был направлен на развитие скоростно-силовых качеств.
 
Вечернее занятие полностью было проведено с мячами. После отработки тактических задумок днепряне вновь разделились на несколько команд для проведения внутреннего турнира. Составы решили оставить точно такими же, как накануне. Зато изменился регламент соревнований: чемпионат состоял теперь из одного круга матчей по 7 минут.
 
Отметим, что концентрацию игроков на состязании не сбило даже появление на поле во время игры собаки. Пес из расположенного по соседству частного хозяйства решил порезвиться на газоне и пытался всеми силами привлечь внимание днепрян. Получив порцию ласки от наблюдавших за матчами, он отправился веселиться дальше, а игры продолжились без перерыва.
 
Открыла турнир встреча вчерашних победителей «оранжевых» с «синими». Завершилась она без голов, а в следующей игре «синие», по сути, обеспечили себе чемпионство. Они отправили в ворота «белых» четыре безответных гола — один краше другого, — которые забивали Олег Кожушко, Максим Лунев (дважды) и Сергей Кравченко. Несложно было подсчитать, что «оранжевым» для подтверждения субботнего успеха нужно было побеждать еще крупнее, но они и вовсе уступили «белым» 1:2.
 
Победителями воскресенья стали: Алексей Баштаненко, Максим Лопыренок, Евгений Чеберячко, Дмитрий Нагиев, Сергей Кравченко, Ярослав Гоменко, Максим Лунев и Олег Кожушко.
 
Завтра днепрянам предстоит утренняя тренировка и контрольный матч с загребским «Динамо». Начало игры в 16:30 по киевскому времени.
 

Источник — ФК Днепр

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