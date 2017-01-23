Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рауль Рианчо побывал на матче Динамо - Тяньцзинь Тэда

Наставник сборной Украины пообщался с Сергеем Ребровым

  • 23.01.2017 07:56
  • 47 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Второй контрольный матч киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Испании посетил экс-ассистент главного тренера «Динамо» Рауль Рианчо, который нынче входит в тренерский штаб сборной Украины.
 
Сразу после матча Рауль пообщался с Сергеем Ребровым и всем тренерским штабом. Все тренеры и игроки были рады видеть испанца. Конечно, он приехал в Футбольный центр не только увидеться со своими старыми друзьями, но и узнать, в какой форме вернулись из отпуска игроки и кандидаты национальной сборной.
 

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.