Рауль Рианчо побывал на матче Динамо - Тяньцзинь Тэда

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Второй контрольный матч киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Испании посетил экс-ассистент главного тренера «Динамо» Рауль Рианчо, который нынче входит в тренерский штаб сборной Украины.

Сразу после матча Рауль пообщался с Сергеем Ребровым и всем тренерским штабом. Все тренеры и игроки были рады видеть испанца. Конечно, он приехал в Футбольный центр не только увидеться со своими старыми друзьями, но и узнать, в какой форме вернулись из отпуска игроки и кандидаты национальной сборной.

Источник — ФК Динамо Киев

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