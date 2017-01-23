Шахтер вернулся в Киев

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Победой над «Краковией» (2:0) «горняки» завершили тренировочный сбор в Испании и вернулись в Украину.

В 19:40 самолет с игроками и администрацией «Шахтера» совершил посадку в международном аэропорту Борисполя. Команда получила два выходных, а уже 25 января «оранжево-черные» отправятся в Португалию, где пройдет второй этап предсезонной подготовки.

Источник — ФК Шахтер

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