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Лион сильнее Марселя

Мемфис Депай дебютирует за французский клуб

  • 23.01.2017 07:27
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«Лион» - «Марсель» - 3:1
Голы: Вальбуэна, 43, Ляказетт, 61, 75 — Дория, 67.
«Лион»: Лопеш — Рафаэль Да Силва, Янга-Мбива, Маммана, Морель — Корне, Гоналон, Толиссо (Ферри, 85), Вальбуэна (Депай, 79) — Фекир (Тусар, 71), Ляказетт.
«Марсель»: Пеле — Сакаи, Фанни, Роланду, Дория — Замбо-Ангисса, Сансон, Лопес (Александрини, 66) — Товен (Хауи, 89), Гомис, Сарр (Кабелла, 66).
Предупреждения: Янга-Мбива — Фанни, Сакаи.
 

Источник — Sport.ua

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