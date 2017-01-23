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Джеко приносит три очка Роме в матче против Кальяри

Команда Лучано Спаллетти продолжает преследовать «Ювентус»

  • 23.01.2017 07:25
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«Рома» — «Кальяри» - 1:0
Гол: Джеко, 56.
«Рома»: Щесны — Манолас (Вермален, 90+1), Фасио, Рюдигер — Перес, Де Росси, Строотман, Эмерсон — Наингголан (Паредес, 88), Перотти (Эль Шаарави, 81) — Джеко.
«Кальяри»: Рафаэль — Писакане (Фарагу, 81), Чеппителли, Алвес, Мурру — Исла, Тахцидис, Дессена (Педру, 66) — Барелла, Фариас (Сау, 72) — Боррьелло.
Предупреждения: Манолас — Писакане, Чеппителли.
Удаление: Жоау Педру, 90+3.
 

Источник — Sport.ua

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