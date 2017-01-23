Джеко приносит три очка Роме в матче против Кальяри

Так 0:0 а не 1:0

"Зозуля провел 52 минуты в матче против Спортинга" - Я так и не понял,куда провел Зозул...

что же ты так плачешь!бана тебе мало!ну тогда про тебя анекдот!приходит, как то мужик с друзьями ...

Админы,эта басня для вас.Словил чувак ящерицу и оторвал ей хвост,а нее новый вырос.Он опять оторв...