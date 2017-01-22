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21-й тур
Рома
1:0
Кальяри
22.01.2017, FT

Рома — Кальяри — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Рома» — «Кальяри»

  • 23.01.2017 00:34
  • 51 просмотров
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В поединке 21-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Кальяри» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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