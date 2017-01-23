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Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо - 0:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка африканских наций Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо

  • 23.01.2017 00:02
  • 27 просмотров
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В поединке группового этапа Кубка африканских наций Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо победу одержала сборная Буркина-Фасо:

Источник — Sport.ua

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