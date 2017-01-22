Эйбар крупно проиграл Барселоне

«Эйбар» - «Барселона» - 0:4
- Денис Суарес, 32, Лионель Месси, 50, Луис Суарес, 68, Неймар, 90+1
«Эйбар»: Йоэль Родригес, Мауро дос Сантос, Флоран Лежён, Андер Капа, Гонсало Эскаланте, Дани Гарсия, Антонио Луна (Кристиан Ривера, '82), Педро Леон, Такаши Инуи (Рубен Пенья, '78), Адриан Гонсалес (Фран Рико, '74), Серхи Энрич
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жереми Матье, Самюэль Юмтити, Хорди Альба, Серхи Роберто (Алейкс Видаль, '64), Арда Туран, Серхио Бускетс (Денис Суарес, '10), Иван Ракитич, Лионель Месси, Неймар, Луис Суарес (Пако Алькасер, '76)
Гонсало Эскаланте, 26. Андер Капа, 40. Серхи Энрич, 44. - Арда Туран, 42.
Источник — Sport.ua
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