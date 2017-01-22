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Шестнадцать человек на сундук мертвеца 00:05 — ro-m-an Много текста без обьяснений. А почему дилетанты? А кто сказал, что всем функционерам НАДО ПЛАТИТЬ...

Эйбар крупно проиграл Барселоне 23:44 — zhevaua Как Динамо катает захудалый китайский клуб на 3 мяча, то у нас разгром, а как Барса отгружает 4 м...

Эйбар - Барселона 23:43 — Олександр Фурів Гри не має особливо це стосується центра поля...купа браку... Матьє це просто клоун який чудом не... 23:36 — sergbarsa Алькасер ни в чем не участвует,пас на него он пропускает Неймару

Бешикташ ждет Соболя на медосмотр 23:41 — zhevaua Русским по белому написано, что права принадлежат Шахтеру. Видимо договорились с Зарей на уровне ... 23:40 — trc3324 Ааааааа,а кто же Зарю тащить к медалям будет?!где же усиление?парни только уходят((((