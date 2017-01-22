Зозуля провел 52 минуты в матче против Спортинга

«Бетис» – «Спортинг» Х - 0:0
«Бетис»: Адан – Пиччини, Бруно, Донк, Песселья, Дурмиси – Мартен (Науэль, 83), Брашанац (Петрос, 53), Себальос – Зозуля (Алекс Алегрия, 52), Рубен Кастро.
«Спортинг»: Куэльяр – Лильо, Бабен, Аморебьета, Канелья – Хави Торрес, Касес – Виктор Родригес (Мои Гомес, 61), Кармона (Бурги, 86), Исма Лопес – Чоп (Карлос Кастро, 76).
Предупреждения: Себальос, Бруно – Бабен, Лильо.
«Реал Сосьедад» – «Сельта» - 1:0
Голы: Хуанми, 72.
«Реал Сосьедад»: Рулли – Сальдуа, Рауль Навас, Иньиго Мартинес, Юри – Сурутуса, Гранеро, Каналес (Гастаньяга, 80) – Вела (Хаби Прието, 71), Виллиан Хосе (Оярсабаль, 63), Хуанми.
«Сельта»: Серхио Альварес – Ронкалья, Серхи Гомес, Фонтас, Планас – Сенье (Гвидетти, 73), Пабло Эрнандес, Шейх (Яго Аспас, 83) – Хосабед (Радойя, 68), Росси, Систо.
Предупреждения: Юри, Хуанми – Планас, Росси.
Источник — Sport.ua
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